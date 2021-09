Kovačev Monaco do gostujuće pobjede, Lens iznenadio Marseille

U susretu osmog kola francuskog nogometnog prvenstva Lens je na gostovanju pobijedio Marseille 3:2 skočivši na drugo mjesto ljestvice.

Lens je poveo 2:0, no OM se uspio vratiti u susret. Međutim, gosti su zabili i treći gol i potom prednost obranili do kraja.

Gosti su poveli već u devetoj minuti golom Floriana Sotoca iz kaznenog udarca, a na 2-0 je povisio Przemyslav Frankowski u 27. minuti. Marseille se vratio u život do kraja poluvremena s dva gola Dimitrija Payeta (33, 45-11m), no u 71. minuti Wesley Said je doveo Lens u novu prednost.

Do kraja utakmice OM je jurio barem remi, ali nije uspio. Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car nije nastupio za domaći sastav.

U ranije odigranom susretu Monaco, kojeg vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, je na gostovanju pobijedio Clermont sa 3-1 upisavši treću pobjedu sezone.

Domaćin je poveo već u sedmoj minuti golom Mohameda Baya, no Monaco je u nastavku susreta okrenuo rezultat s tri gola.

Izjednačio je Wissam Ben Yedder u 26. minuti, Kevin Volland je u 48. doveo momčad iz Kneževine u vodstvo, a pobjedu Kovačeve momčadi potvrdio je Sofiane Diop u sudačkoj nadoknadi.