Kostur splitske momčadi je 'out' za finale Kupa. Ovo su sastavi u novom derbiju Hajduka i Dinama

Dinamo je arhivirao tri boda u subotnjem derbiju u Splitu i sigurno će danas mirniji istrčati na isti travnjak, ovaj put u polufinalu kupa. Hajduk je sad bodovno ozbiljno zaostao u prvenstvu iako još nije otpisan, ali zacijelo će sad sve adute baciti na kup, za taj utješni trofej u susretu koji se na Poljudu igrao od 19 sati uz suđenje Talijana Fabija Maresce.

– Imali smo kratak sastanak i dobar trening. Nisu momci bili toliko razočarani, smatraju da su zaslužili više i žele da rezultat bude bolji – kazao je trener Hajduka Mislav Karoglan i ustvrdio da je Uskrs proveo s obitelji, ali da su mu misli bježale na posao i da nije bio najbolji Uskrs po tom poslovnom pitanju.

Očekuje se da će biti promjena u momčadi bijelih u odnosu na subotnji derbi.

– Melnjak i Žaper su "out", Uremović i Livaja su upitni. Kostur momčadi cijelo je vrijeme "out" i to se vidi. To je kao da Dinamu fali Petković ili Rijeci Selahi. Uremović je za mene ponajbolji u ligi, isto i Melnjak. Bilo je planirano da Livaja i Kalinić igraju zajedno pa nisu uspjeli. To je peh. I ovu utakmicu bit ćemo bez dobrog dijela nositelja igre – kaže Karoglan.

Plavi žele novu pobjedu na Poljudu.

– I Hajduk cilja na pobjedu, psihološki trenutak je na našoj strani. Oni će tražiti iskupljenje i očekujemo zanimljivu utakmicu. Ovaj je derbi bio otvoreniji nego raniji. Moramo biti bolji u fazi obrane, preuzimati te rotacije Hajduka s krilima u međuprostor. Možemo biti bolji na lopti, sigurniji, prvih 20 minuta dosta smo griješili; kad izađemo iz pritiska, moramo biti konkretniji i više pucati. Neke situacije iz prvog dijela nismo završili šutom – rekao je Jakirović i najavio moguće dvije-tri promjene u sastavu. Kaže da uživa klupsku podršku.

– Dosad sam bio miran u smislu klupske podrške. Nisam ni u jednom trenutku osjetio nepovjerenje ili ultimatum. Od početka imam podršku, sada i novih ljudi u klubu – veli trener Dinama.

Napomenimo da će se u polufinalu koje se igra na jednu utakmicu, u slučaju da u 90 minuta ne bude poznat pobjednik, igrati produžeci od dvaput po 15 minuta, a bude li potrebe, o finalistu će odlučivati udarci s jedanaest metara.

HAJDUK: L. Kalinić - Moufi, Šarlija, Elez, Hrgović - Kalik, Sigur - Dajaku, Krovinović, Kleinheisler - N. Kalinić.

DINAMO: Nevistić - Ristovski, Bernauer, Theophile, Pierre - Gabriel - Mišić, Sučić - Baturina, Špikić, Hoxha - Petković.