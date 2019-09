Kosovska policija privela Čehe, pronašli dron i zastavu s natpisom 'Kosovo srpsko'

Kosovska policija privela je osam državljana Češke koji su planirali dronom spustiti zastavu s natpisom 'Kosovo srpsko' tijekom današnje nogometne utakmice između reprezentacija Kosova i Češke na stadionu Fadil Vokrri u Prištini.

Policija u Uroševcu zaplijenila je opremu i zastave pronađene kod uhićenih čeških državljana. Indeks online piše da je među osam uhićenih šestero muškaraca i dvije žene.

#Kosovo police found tonight a drone w/ flag “Kosovo is Serbia” at #Czech football far-right hooligans who came to attend tomorrow’s #KosCze match. Atmosphere has been so positive at Fadil Vokrri stadium last years, I’m bringing my 5year old. #Dardanians have only love to give. pic.twitter.com/0FjZra3KDi