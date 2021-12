Koliko poštovanje prema Modriću: Ramos mu odao veliku čast, pročitajte što je rekao

Nakon čak 17 godina u Real Madridu, Sergio Ramos napustio je Kraljevski klub i otišao u PSG. U svome madridskom mandatu je igrao i s našim kapetanom, Lukom Modrićem koji i dalje pruža sjajne partije za španjolskog velikana, a što o njemu misli, rekao je i sam Ramos.

"Najdraža osoba iz svijeta nogometa? Ima ih puno, ali mislim da je to Luka Modrić. Imam s njim sjajan odnos, on mi je poput brata", rekao je legendarni Španjolac.

Foto: GTRES Luka Modrik and Sergio Ramos of Real Madrid during Spanish La Liga match between Levante Ud and Real Madrid at La Ceramica stadium. In Villarreal on October 04, 2020.

Podsjetimo, Sergijev odlazak teško je pao Modriću koji se od njega emotivno oprostio na društvenim mrežama.

- Prijatelju i brate, vrlo mi se teško oprostiti od tebe. Od prvog dana kada sam stigao u Madrid, bio si posebna osoba za mene. Patili smo i uživali, gubili, ali iznad svega, pobjeđivali. Bio si primjer kao suigrač i kapetan. Nedostajat ćeš mi. Već znaš da u meni imaš prijatelja. Hvala na svemu i sretno. Volim te, brate - napisao je Modrić na Instagramu.