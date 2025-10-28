Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
MLADA REPREZENTACIJA

Kod izbornika Olića na popisu se nalazi igrač iz 18-plasiranog drugoligaša!

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
28.10.2025.
u 15:25

Španjolsko-hrvatski nogometaš već je igrao za mladu selekciju, u njoj ima četiri nastupa, ali za nju nije nastupao od ožujka, kada je zaigrao protiv UA Emirata

Zanimljive pojave uočene su na najnovijem popisu mlade reprezentacije do 21 godine kojega je objavio izbornik Ivica Olić – suočen s nezavidnim klupskim statusima pojedinih reprezentativaca.

Na primjer, intrigantan je podatak kako su na Olićevoj listi od 21 igrača trojica drugoligaških igrača: vratari Anthony Pavlešić iz Rudeša i Josip Cundeković iz Dubrave, te stoper tek 18-plasiranog španjolskog drugoligaša Culturala Leonese, 21-godišnji Matia Barzic. Taj je španjolsko-hrvatski nogometaš već igrao za mladu selekciju, u njoj ima četiri nastupa, ali za nju nije nastupao od ožujka, kada je zaigrao protiv UA Emirata.

Sada je Olić bio na neki način prisiljen vratiti Barzica pod stijeg, budući da je Moreno Živković ozlijeđen, a Luka Vušković je na popisu u A reprezentacije.

Desni branič Teo Barišić iz Lyona nema ove sezone niti jedan nastup za prvu momčad, nego tek dva za drugu momčad u trećoj ligi – posljednji još 30. kolovoza. Od hrvatskih klubova najveću koloniju, od četvorice igrača, ima Hajduk - Silića, Hodaka, Mlačića i Hrgovića – a odmah iza Hajduka je davljenik Osijek s trojicom igrača; Bukvićem, Vrbančićem i Mikolčićem.

I na kraju – napadači: Fran Topić još uvijek nema niti jedan jedini nastup za Dinamo ove sezone, dok je Leon Grgić u Sturmu ove sezone u 17 nastupa postigao samo dva pogotka. 

U kontekstu svega ovoga, Olićev učinak od četiri boda u dvije utakmice, s Turskom (1:1) i Ukrajinom (1:0), izvrstan je. 

Mladu selekciju sada čekaju utakmice protiv Litve (13. studenoga, Velika Gorica) i Mađarske (18. studenoga, Budimpešta) u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine u Albaniji i Srbiji.
Ključne riječi
Reprezentacija Hrvatska Olić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja