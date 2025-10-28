Kod izbornika Olića na popisu se nalazi igrač iz 18-plasiranog drugoligaša!

Zanimljive pojave uočene su na najnovijem popisu mlade reprezentacije do 21 godine kojega je objavio izbornik Ivica Olić – suočen s nezavidnim klupskim statusima pojedinih reprezentativaca.

Na primjer, intrigantan je podatak kako su na Olićevoj listi od 21 igrača trojica drugoligaških igrača: vratari Anthony Pavlešić iz Rudeša i Josip Cundeković iz Dubrave, te stoper tek 18-plasiranog španjolskog drugoligaša Culturala Leonese, 21-godišnji Matia Barzic. Taj je španjolsko-hrvatski nogometaš već igrao za mladu selekciju, u njoj ima četiri nastupa, ali za nju nije nastupao od ožujka, kada je zaigrao protiv UA Emirata.

Sada je Olić bio na neki način prisiljen vratiti Barzica pod stijeg, budući da je Moreno Živković ozlijeđen, a Luka Vušković je na popisu u A reprezentacije.

Desni branič Teo Barišić iz Lyona nema ove sezone niti jedan nastup za prvu momčad, nego tek dva za drugu momčad u trećoj ligi – posljednji još 30. kolovoza. Od hrvatskih klubova najveću koloniju, od četvorice igrača, ima Hajduk - Silića, Hodaka, Mlačića i Hrgovića – a odmah iza Hajduka je davljenik Osijek s trojicom igrača; Bukvićem, Vrbančićem i Mikolčićem.

I na kraju – napadači: Fran Topić još uvijek nema niti jedan jedini nastup za Dinamo ove sezone, dok je Leon Grgić u Sturmu ove sezone u 17 nastupa postigao samo dva pogotka.

U kontekstu svega ovoga, Olićev učinak od četiri boda u dvije utakmice, s Turskom (1:1) i Ukrajinom (1:0), izvrstan je.

Mladu selekciju sada čekaju utakmice protiv Litve (13. studenoga, Velika Gorica) i Mađarske (18. studenoga, Budimpešta) u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine u Albaniji i Srbiji.