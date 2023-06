Kazna za Livaju je očekivana, HNS je donio solomonsko riješenje s kojim svi mogu biti zadovoljni

Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza odlučila je o kazni za Marka Livaju zbog incidenta na utakmici finala kupa protiv Šibenika. Napadač Hajduka dobio je jednu utakmicu neigranja i maksimalnu novčanu kaznu od 13.300 eura. To znači da neće igrati protiv Dinama u Superkupu, no nastupit će prvom kolu HNL-a protiv Dinama, nakon čega Hajduku slijedi utakmica protiv Rijeke u drugom kolu, te protiv Osijeka u trećem.

Kažnjeni i Vušković te Rogić

Podsjetimo, Livaji je kazna izrečena zbog pogrdnih pjesama koje je s megafonom u ruci pjevao Šibenčanima nakon finala Hrvatskog kupa na Rujevici krajem protekle sezone. Situacija s Livajom je imala nastavak kada je na prvome treningu reprezentacije prije Final Foura Lige nacija izbio verbalni sukob između nekoliko navijača i splitskog napadača. Navijači su mu dobacivali da ode iz reprezentacije.

Livaja se popeo na ogradu tribine i svađao se s gledateljem koji ga je vrijeđao, a Livaja je dan nakon toga napustio reprezentaciju. Međutim, ovo nije prvi put da je Livaja vrijeđao suparnički klub. Prije godinu i pol on i Subašić su pjevali "Mrzim Dinamo, srpsko ime to", zbog čega je Livaja novčano kažnjen sa 35.000 kuna. No, za taj slučaj nastupila je zastara, a uz to Hrvatski kup nije pod nadležnosti Disciplinskog suca HNL-a, već o incidentima na utakmici finala Kupa odlučuje Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza.

Istu pjesmu kao Livaja nakon finala kupa protiv Šibenika, po dolasku na Poljud pjevali su i mladi Hajdukov talent Luka Vušković te trener golmana Tomislav Rogić. Vušković će morati platiti 6000, a Rogić 5300 eura. O kaznama spomenutom trojcu odlučivala je Disciplinska komisija HNS-a u sastavu Marko Smolek, Filip Glavaš, Krešimir Čurković, Josip Mađarić i Darko Banić.

Kazna Livaji nekako je očekivana, svojevrsno solomonsko rješenje s kojim svi mogu biti zadovoljni. Jer, Livaja je kažnjen, a s druge strane propustit će samo jednu utakmicu, Superkup protiv Dinama na Maksimiru 15. srpnja. Splićani nisu najbolje prolazili u utakmicama bez svog najboljeg igrača, no bit će na raspolaganju treneru Ivanu Leki već narednog tjedna kada Splićani opet gostuju kod Dinama, ovaj put u 1. kolu Supersport HNL-a.

Dobili i kaznu za baklje

A Hajduk je jučer saznao i kaznu za utakmicu posljednjeg, 36. kola SuperSport HNL-a protiv Šibenika na Poljudu. Disciplinski sudac Prve HNL Alan Klakočer kaznio je splitski klub sa 10.000 eura zbog uporabe pirotehničkih sredstava te ulaska navijača na teren nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

"HNK Hajduk kažnjava se jer su na prvenstvenoj utakmici 36. kola SuperSport HNL-a domaći navijači, smješteni na sjevernoj tribini, u 66. minuti zapalili dvije baklje, dvije bljeskalice i bacili jedan topovski udar na tartan-stazu ispred iste tribine, a u 71. minuti bacili jedan topovski udar i zapalili dvije dimne kutije te četrdesetak baklji, od kojih je osamnaest bačeno na tartan-stazu ispred iste tribine. U 76. minuti bačena je jedna petarda, a u 78. minuti zapljena jedna dimna kutija te u 79. minuti dvije baklje i jedna dimna kutija, a od nje se razvio otvoreni plamen na samoj tribini, koji je ugašen nakon tri minute. Po završetku utakmice u teren za igru utrčalo je više od 2000 gledatelja s istočne tribine (nakon što su im otvorena vrata), čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 67. st. 1., u svezi st. 4. istog članka DP HNS-a te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 10.000,00 eura", stoji u objašnjenju.