Kapetanica Lenard prelomila pobjedu protiv Engleskinja, odličan start Zorko

Na neobičan način započela je Hrvatska svoj nastup u momčadskom dijelu Prvenstva Europe u karateu. Za prolaz u drugo kolo našoj borbenoj vrsti bila je dovoljna samo jedna jedina pobjeda, od tri potrebne, i to već na prvoj ploči. Naime, reprezentacija Finske izašla je na tatami sa samo tri borca, a Hrvatska s potrebnih pet, što je tehnički značilo da su naši u ovaj meč ušli s prednošću od 2:0 u mečevima.

A to je pak značilo da je pobjeda Zvonimira Živkovića (8:0) na prvoj ploči bila dovoljna da meč bude proglašen gotovim. Jer, bilo je to 3:0 za Hrvatsku pa je za Fince, kojima više ni Superman i Batman zajedno ne bi mogli pomoći, nastavak doslovce bio nemoguća misija.

- Cilj mi nije bio pobijediti bilo kako nego "na automat", dakle s bodovnom prednošću s kojom se prekida meč što se i dogodilo. Inače, nikad nisam svjedočio tome da netko nema dovoljno boraca i da nakon samo jedne borbe cijela jedna reprezentacija ode kući. Znalo je biti da fali jedan borac, a i Finci su na Prvenstvo došli s četiri borca no jedan im se očito ozlijedio tako da su ostali na tri - pričao je Živković koji je jedini od naših nastupio a u vrsti su još bili i Martinac, Mrvičić, Anđelo Kvesić i Garibović.

- Dobro bi bilo da su se borili i Mrvičić i Martinac, jer oni nisu imali pojedinačnih nastupa kao što jesu Anđelo Kvesić i Garibović. No, što je tu je - kazuje Živković i najavljuje meč drugog kola protiv Bosne i Hercegovine:

- Premda oni posljednjih godina nemaju momčadskih rezultata, to su ozbiljni borci, neugodni, osvajači medalja tijekom svojih karijera od kadeta do seniora. Mi smo ih proteklih godina redovito dobijali i ja se nadam da ćemo nastaviti taj niz. No, ponavljam, to je jako dobra reprezentacija.

Vrlo dobra je i Grčka koja u drugom kolu čeka naše cure. A one su u prvoj rundi eliminirale Englesku zahvaljujući pobjedama debitantice Mie Grete Zorko (4:2) i kapetanice Ane Lenard (4:1) koja je ovako prokomentirala borbu:

- Mia Greta Zorko odlično je otvorila meč, a Lucija je imala najtežu protivnicu. Ja sam, uz malo sreće, dobila presudnu treću ploču pa smo prošle u sljedeći krug gdje nas čekaju Grkinje. A one imaju pojedinačnu medaljašicu, ali ja vjerujem da smo mi dovoljno dobre da nekar od nas i nju pobijedi i da prođemo i tu prepreku.

Da je bilo malo više sudačke sreće, s Anom Lenard bismo razgovarali kao karatašicom koja će se u subotu boriti za pojedinačnu medalju no to se nije dogodilo. Nakon što je izgubila od kasnije finalistkinje, inače svjetske prvakinje, Jovane Preković, Ana se u repasažu namjerila na favoriziranu Turkinu Čoban kojoj su suci, nakon borbe bez bodova (0:0) poklonili svoje simpatije. Šteta što u karateu nema drugih instrumenata za presuđivanje pobjednika u takvim borbama jer slobodno sudačko uvjerenje ne mora uvijek značiti i preciznu i pravednu odluku.