Kapetani Cibone i Zadra: Dvorana će biti rasprodana, neka to bude praznik košarke

Nakon velike drame u utorak u Krešinu domu, koja je završila pobjedom Zadra i izjednačenjem finalne serije (2–2), večeras je u Draženovu domu (19 sati) može očekivati još veću napetost. Jer domaćin Cibona i Zadar igrat će završnu utakmicu finalne serije HT Premijer lige koja će dati košarkaškog prvaka za 2022. godinu.

Nismo iskoristili priliku

U to ime porazgovarali smo s onima koji će predvoditi ove dvije "postrojbe" na sportskoj bojišnici, s kapetanima dviju najboljih momčadi u domaćoj klupskoj košarci. Tako se mladi Cibonin vođa, 19-godišnji Roko Prkačin, i našalio:

– Očistili smo puške, stavili bajunete i idemo u borbu. Šalim se, naravno, jer ja priželjkujem fer i korektnu borbu pa neka pobijedi bolji.

Kao i njegove suigrače tako i Prku pomalo proganja sjećanje na neiskorištenu priliku da se naslov osvoji već u utorak u Zadru.

– Nakon njihova "breaka" u Zagrebu dobro smo izvukli situaciju i došli do dvije meč-lopte, a prvu nismo iskoristili. Nismo iskoristili priliku koja nam se pružila i mislim da će biti teže igrati petu utakmicu nego što je bilo četvrtu, bez obzira na domaći teren. Opet smo izabrali najteži put i sad je važno da pokažemo karakter, a ja vjerujem da možemo biti prvaci.

Za utakmicu ovog naraštaja cibosi priželjkuju punu dvoranu, a nju će zacijelo puniti i navijači Zadra.

– Kakav bi to bio derbi bez zadarskih navijača, no ako treba, i sam ću printati i dijeliti ulaznice Ciboninim navijačima. Doduše, već me dosta ljuti pitalo za ulaznicu, zacijelo postoji dodatno zanimanje. Nadam se da će to biti pravi praznik košarke.

S obzirom na to da Cibona baš i nema vrući domaći teren, dosta se priča o tome kako Zadar, koji je spasio meč-loptu, ima psihološku prednost. No Prka se s tim baš i ne slaže:

– Mislim da nemaju tu vrstu prednosti. Uostalom, ja sam prije te finalne serije razmišljao da bi sve moglo završiti s majstoricom jer to sugerira i odnos snaga na papiru. Nitko nije očekivao da će ijedan od finalista osvojiti naslov s 3–0.

Prije nego što je krenuo put Zagreba, javio nam se Zadrov kapetan Dominik Mavra. A njemu će ovo biti već druga majstorica u ovoj seriji (uz polufinalnih 2–1 protiv Splita).

– Kod mene nema nekih promjena u raspoloženju u odnosu na prethodne utakmice ove serije. Razmišljam samo o ovih 40 minuta ispred nas. Važno je sve pojednostaviti i misliti na ono što moraš raditi na terenu u tom susretu. Suvišno bi bilo sada misliti o tome što će biti ako bude ovako ili onako.

Nakon pobjede u četvrtoj utakmici i izjednačenja serije (2–2), Mavra je kazao da psihološka prednost sada prelazi na njihovu stranu.

– To se u seriji selilo s jedne na drugu stranu. Inače, nama je naš parket puno više domaći teren nego njihov, a to što smo promašili toliko otvorenih šuteva, drugi je dio priče. Koliku energiju dobivamo od navijača vidjelo se u našoj obrani.

Prevladava razmišljanje da su na Ciboninoj strani mladost i energija, a na strani Zadra iskustvo.

– U petoj utakmici prije bih izabrao iskustvo nego mladost i energiju, dakako ako uz to iskustvo ima dovoljno sačuvane energije u rezervoaru. A kako smo imali dva dana pauze, vjerujem da će to, uz ovaj adrenalin, biti dovoljno. Na koncu će odlučivati detalji, koji pogođen šut više.

Velik interes Zadrana

Budući da je Zadrov ključni igrač na lopti, cibosi će očekivano i ovaj put Mavru jako pritiskati.

– Pokušavam naći rješenja za to što dosta agresivno iskaču na mene u našoj igri dva na dva.

Mavra očekuje i kontingent zadarskih navijača.

– Zeleni sektor Draženova doma sigurno će biti rasprodan. Čujem da je jako puno Zadrana pokazalo interes da nas dođu bodriti.

Inače, Dominik će 2. srpnja "igrati" još jedan finale, i to onaj koji označava kraj momačkog života.

– Moj je momački život završio odavno, a sada će to biti i službeno. Ženim se. Svadba će biti u Splitu ne samo zato što je moja Flavija iz Splita nego i veći dio ljeta provodim tamo jer smo pokrenuli i neki posao s turizmom – najavio je Dominik.