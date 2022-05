UŽIVO Skoko: 'Da je netko napravio hrvatske skije nakon uspjeha Janice, to bi bile najuspješnije skije na svijetu'

U organizaciji Večernjeg lista i Hrvatskog olimpijskog odbora danas će se u Westinu održati konferencija "Hrvatski sport 2030.", o stanju, perspektivama i strategiji razvoja hrvatskog sporta.

Pratite tijek događaja:

10:43 - Strašno mi je važno što ste otvorili temu sa školama. Djeca su mi školarci. Treba to mijenjati. Sport treba popularizirati. Mora biti adekvatna infrastruktura. Trebamo imati motivirane ljude koji se bave sportom. U školi u kojoj ide moj sin, djeca su se sama aktivirala i prijavila za sportsko natjecanje. Nakon toga su se tek uključili učitelji - objasnio je ministar Marić.

Govoreći o poreznim olakšicama, objasnio je da većina tvrtki to ne iskoristi.

- To se pokazalo kao dobro. Svaki od nogometnih stadiona ima neku privatnu firmu. Trebamo se spustiti i na naše okvire i dati našim tvrkama naš poticaj koji bi ih dodatno motivirao za ulaganje. Što se tiče poreznog sustava, moji kolege imaju moj naputak da budu prijemčivi jer će se to vratiti. Ako se to ne vrati, imati će društveni utjecaj. Treba nam sustavan i predvidljiv sustav financiranja sporta.

10:38 - Treba ovo o čemu smo razgovarali, napravimo to. Ajmo da se nakon ovog sastanka dogodi nešto. Ne govorim o nogometu. Nogomet ima posebnu težinu. Ako profesionalni sport ne preživi, što će potaknuti te klince? Čuo sam da je netko rekao da svako finale je poticaj. Ajmo učiniti nešto konkretno da napravimo model koji funkcionira - smatra Vedriš.

10:30 - Valja reći što se tiče Pariza (o.a Olimpijske igre ), veliki sam optimist. U Tokiju smo imali jedno manje izaslanstvo. Pokušavamo uz pomoć Vlade imati jedan ciklus. U budućnosti trebamo napraviti ono što je sinteza ono što je ovdje rečeno. Mi imamo sport kao industriju ili kao društvenu djelatnost. Sport je industrija. Radili smo jednu studiju koja se odnosila na EU, tamo je to vrijedno 200 milijardi eura. To je više nego mnoge druge industrije. Treba povećati sati tjelesnog. Bavljenje sportom ne bi smjelo biti trošak za roditelje. Po prvi puta mi imamo mogućnost korištenja EU fondova za izgradnju sportske infrastrukture. Moramo to iskoristiti - smatra Mateša.

- Brinem se za Olimpijske igra iza nje. Zato sam i tu. - dometnuo je.

10:25 - 1998. godina i hrvatski nogomet su učinili za Hrvatsku u svijetu mnogo više od bilo kojeg drugog kanala danas, dok više 2018. godine nismo ovisili samo o tradicionalnim medijima. U Rusiji tri dana uoči utakmice s Engleskom i tri dana nakon Englezi su guglali pojmove o Hrvatskoj više nego u 20 godina danas - važan je motiv i povod. Pisalo je u komentarima i 'tko su ti vražji Hrvati i zašto su bolji od nas'. Uzmimo samo da diljem svijeta među našim Hrvatima ima nekoliko stotina klubova u kojima igraju naši klinci i to je odlična baza da se oni furaju na našu reprezentaciju. Ne smijemo zanemariti ni druge reprezentacije. Bild je napravio veliku reportažu gdje je Hrvatsku proglasio najsportskijom nacijom na svijetu i naravno da ne bi bilo pametno da se ne oslanjamo samo na neke sportove već da nastavimo pričati tu neku uspješnu sportsku priču. Kada govorimo o imidžu, prva su ljepote u turizmu, a onda sport. Malo kad iskaču talenti poput Rimca, no ni u kojem segmentu kao sportu i turizmu nismo toliko uspješni. Pravo je pitanje jesmo li dobro iskoristili naše prednosti, sigurno bismo to mogli bolje unovčiti. Nakon velikih uspjeha Janice Kostelić u Salt Lake Cityju, teoretičar Simon Anholt rekao je 'da se netko sjetio nakon njenih uspjeha početi proizvoditi skije u Hrvatskoj, bile bi to najuspješnije skije na svijetu'. Pitanje je trenutka, da li ga iskoristimo ili ne. Osim prirodnih ljepota i talentiranosti za sportske uspjehe, u ostalim segmentima nismo tako jako na glasu - kazao je profesor s FPZG-a Božo Skoko

10:14 - Rješenja su u povezivanju ne samo sredstva, već i motivacije. Rukometni klub Zagreb je sigurno najtrofejniji klub, no u jednom razgovoru s jednim industrijalcem sam čuo rečenicu 'Mi smo ponosni na našu prošlost i usmjereni na budućnost'. Hrvatska se tuče u toj prvoj ligi s deficitima: nemamo tu demografiju niti marketing. Pogledajte koliko je udio od prodaje ulaznice. Ono što ćemo poduzeti u naredne dvije-tri godine će odrediti budućnost našeg sporta. Za budućnost nacije svaki od sportova je važan. Postoji baza, postoji povijest, ali važna je i budućnost. Porezne olakšice za one koje imaju sredstva, povezivanje sa sponzorima...to je put kojim se može krenuti. Kad stvorimo sustav, generirat ćemo uspjehe koji su trajni - kazao je Mladen Vedriš, 1. predsjednik HNS-a i predsjednik Rukometnog kluba PPD Zagreb.

- Hrvatska aktualna dijaspora je više od 400 tisuća ljudi koji su napustili RH u posljednjih pet godina. To su djeca koja stasaju u uređenim društvima gdje postoji infrastruktura u kojoj se mogu dokazati. Atraktivnost nogometa izlazi iz okvira. Imate sportski, imate slavu i novac. Svaki uspjeh ima svoje objašnjenje - dodao je Vedriš.

- Jedno je da ste dobri u jednom sportu, a drugo je kad ste sportska nacija. Sa svakom pobjedom, penjete se na toj ljestvici i komunikacija postaje lakša - objašnjava predsjednik Rukometnog kluba PPD Zagreb.

10:08 - HNS je uređen jedan savez. Nogomet ima to već urođeno u toj djeci. Djeca su vezana za to. Ne odvlačimo ih mi iz drugih sportova. Nogomet je dosta masivan, ali kad podvučemo dođemo do ministra financija - kazao je Marijan Kustić.

10:02 - Razgovori vezano uz kurikulum svakako je u ingerenciji ministra Fuchsa i oni su već bili, imali smo nekoliko međuministarskih sastanaka. Dok se to ne riješi, pokušavamo kompenzirati taj nedostatak kroz Hrvatski školski sportski savez. Tu još postoji i Hrvatski paraolimpijski savez, Hrvatski sportski savez gluhih te Hrvatski akademski sportski savez. Sigurno je dva sata tjelesne kulture tjedno u školama premalo i u tom pravcu bi trebala ići reforma, uz Zakon o sportu treba intervenirati u još nekoliko zakona kako bi se napravila prava reforma sporta u Hrvatskoj.- ustvrdio je Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta.

Više je razloga zbog čega nam opada broj djece koja se bave bilo kojim vidom sporta. Od najopasnije demografske prilike do toga da moramo biti realni i pogledati istini u oči - samo bavljenje djece sportom postaje pritisak na roditeljski budžet. Pokušavamo pronaći načine, no Europski socijalni fond su neki zločesti ljudi zloupotrebljavali pa je on obustavljen. Mi ipak pokušavamo, no ne možemo prihvatiti norveški model gdje se djeca mogu baviti besplatno sportskim aktivnostima, možda ćemo moći jednoga dana ako pronađemo naftu negdje u Slavnoniji. Što se tiče vrtića, oni nisu u našoj ingerenciji, već možda privatnih aktera te pozivam da potaknemo ljude da pronađu interes da ulažu u sportske vrtiće jer oni mogu postati baza hrvatskog sporta.

9:57 - Teško je govoriti o tome kakva je bila vizija za 2020. Ali ono što je bila konstantna je da je RH među desetak najboljih zemalja na svijetu. To je zahvaljujući savezima, trenerima, sportašima i sportašicama. Mi smo u funkciji potpore. Suočavamo se s brojnim problemima. Među njima je i demografija. Tu osobno vidim najveći problem za hrvatski sport. Moramo iz tog sužene populacije dobiti sportaše. Uvesti više sati tjelesnog, besplatna sportska infrastruktura, to su sve stvari koje mogu pomoći - ustvrdio je Mateša.

9:55 - Počinje panel-diskusija Hrvatski sport danas i sutra

Na njoj sudjeluju Tomislav Družak (državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta); Zlatko Mateša (predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora); Mladen Vedriš (1. predsjednik HNS-a i predsjednik Rukometnog kluba PPD Zagreb); Marijan Kustić (predsjednik HNS-a); Božo Skoko (profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

Moderator: Bruno Kovačević, HTV

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 31.05.2022.,Zagreb - U organizaciji Vecernjeg lista i Hrvatskog olimpijskog odbora u hotelu Westin odrzana je konferencija "Hrvatski sport 2030.", o stanju, perspektivama i strategiji razvoja hrvatskog sporta. Photo: Josip Regovic/PIXSELL

9:45 - Hvala lijepa našim domaćinima! Poštovani svi u ovoj dvorani koji volite sport ne samo kad pobjeđujemo, nego kad i gubimo. Treba inače voljeti hrvatski sport. Što su sve hrvatski sportaši napravili posljednjih dana, ja sam zapanjen. Ne znam jeste li gledali Čilićev meč? Pomeo je drugog igrača svijeta. Jako mi se sviđa - kazao je ministar Marić.

- Nemam nikakve dvojbe da postotak treba ići gore. Kad je riječ o igrama na sreću, sport je taj koji najviše puni taj dio blagajne. Mi smo posljednjih dana imali dijalog o zakonodavnom okviru koji ne bi trebao pokrivati samo profesionalne sportaše. Hrvatsku krase i možda najbolji stručnjaci za fizičku pripremu sportaša. Treba na jedan kvalitetan način sve one koji rade prepoznati u zakonodavnom okviru. Porezni sustav treba učiniti privlačnijima za sportske djelatnike. Jako su mi se svidjeli prijedlozi sportskih klubova. U rebalansu proračuna omogućeno je 60 milijuna kako bi se upumpao novac u sustav. Ove godine će Hrvatska biti domaćin brojnih sportskih događaja. Vidio sam da je jedan panel vezan uz europske fondove. Drago mi je to vidjeti. Treba to iskoristiti na obuhvatan način - istaknuo je ministar.

- Nek' 2030. godine budemo zemlja s još većim rezultatima. Iako ne znam kako se dosadašnji sportski uspjesi mogu nadmašiti. Nek' bude još i više profesionalnih i amaterskih sportaša.

9:42 - Kad se govori o sportu, ispunjeni smo srećom i ponosom. Želim se zahvaliti Večernjem listu i HOO što su ovo organizirali, ali i što je tu i ministar financija pa da čuje koji su neki od problema. Dobro je što su se dva brenda koja život znače u Hrvatskoj spojila - objasnio je Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta.

9:40 - Tu su stvarno ljudi koji imaju nešto reći. Želim se zahvaliti Večernjem listu i Draženu jer su organizirali ovu konferenciju. Želim izraziti posebno zadovoljstvo jer je s nama i ministra financija jer on uistinu osjeća sport. Želim vam da se rastemo s jednom strateškom vizijom kud ćemo ići do 2030. godine - kazao je Zlatko Mateš, predsjednik HOO-a.

9:36 - Večernji list organizira čitavi niz konferencija koje su okrenute budućnosti. Danas ćemo govoriti o sportu koji je važan za prepoznatljivost Hrvatske u svijetu. Sport je važan kad govorimo o brendu Hrvatska. Ono po čemu su Hrvati i Hrvatska bili prepoznati u svijetu je bio sport. Rezultati u posljednjih trideset godina nije bila slučajnost. Sport nije samo nešto profesionalno, već to je nešto amatersko, nešto što je u školama i klubovima koji se bore da prežive. Mi smo to da im damo pažnju. Uvijek se moramo vratiti na financije. Ono što moramo naglasiti da je u odnosu na 2015. godinu je veći proračun za sport. No, je li to dovoljno? Nadam se da će se danas argument sučeliti i da ćemo sljedećih 30 godina sport biti jedan od najvećih hrvatskih brendova- kazao je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista.

9:30 - Počela je konferencija "Hrvatski sport 2030.", organizaciji Večernjeg lista i Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj će sudjelovati brojni stručnjaci.

Hrvatski sport trenutačno je u vrlo izazovnom razdoblju, jer potres, a najviše pandemija, uzrokovali su pad registriranih članova sportskih klubova za čak 30 posto! A taj bi pad bio i veći da Vlada RH nije dala svoj doprinos i značajnim sredstvima pomogla u održavanju sustava sporta, na čemu im treba iskreno zahvaliti. Uslijedili su rat u Ukrajini i prihvat izbjeglica, a uz sve to zanemarili smo niz problema koje smo mogli predvidjeti.

Tu svakako prednjače negativni demografski trendovi sa zabrinjavajućom brojkom manjom od 400 tisuća djece u dobi od 12 do 19 godina. Radi se iznimno važnim dobnim skupinama mladih koji čine široku bazu sportaša. Pitanje je koliko ih se u toj dobi bavi sportom i koliko dugo će u sportu i ostati. Tu su i problemi pretilosti te slabog kretanja i smanjene fizičke aktivnosti što čini društvo manje produktivnim istodobno opterećujući zdravstveni sustav.

Država, a prije svega Hrvatski olimpijski odbor, čine sve kako briga za sport bila na nivou. Od brige za sport na lokalnoj razini gdje se među najmlađim uzrastima stvara baza natjecatelja do regrutiranja vrhunskih sportaša koje njihovi sportski uspjesi lansiraju među najveće ambasadore svoje zemlje, a Hrvatsku suvereno pozicioniraju kao velesilu na svjetskoj sportskoj mapi. Također se sve više vodi računa i o karijeri sportaša nakon završetka njihove sportske karijere, kao i na što intenzivnije uključivanje žena u sport, promicanje olimpizma i fair playa i dr...

Još jednom su u HOO-u, kao ključan faktor prosperiteta hrvatskog sporta, potvrdili sportske djelatnike, ponajviše trenere koji svojim radom ostvaruju vrhunske sportske rezultate, ali i, ne manje bitno, odgajaju ljude koji postaju uzor mnogim generacijama. Treneri su, stoga, ključ kvalitetnog razvoja sportaša i u konačnici "kovači" medalja, stoga oni, uz sportaše, moraju biti u fokusu.

Naravno, ključ svega je i ulaganje u sportaše, pogotovo one koji pokazuju da bi mogli postati vrhunski. Nadu u uspješnost strategije razvoja hrvatskog sporta daju nam i naši vrhunski znanstvenici koji svoj rad nesebično stavljaju u službu sporta.

A naravno, treba ulagati i u sportsku infrastrukturu. Kako, s koliko novaca, na ta i brojna druga pitanja odgovore ćemo dati na konferenciji "Hrvatski sport 2030." u organizaciji Večernjeg lista i Hrvatskog olimpijskog odbora.