Juventus vraća trenera zbog kojeg Cristiano Ronaldo mora otići!

Čelnici Juventusa žele vratiti Massimiliana Allegrija na mjesto trenera nakon što je svima postalo jasno da eksperiment s debitantom Andreom Pirlom nije uspio.

Pirlov Juventus bori se za plasman u Ligu prvaka nakon što je klub devet godina zaredom osvajao prvenstvo i sasvim je izvjesno da će torinski klub mijenjati trenera. Allegri bi se tako vratio u klub nakon dvije godine tijekom kojih je bio nezaposlen.

Juventus se Allegriju zahvalio nakon pet titula u pet sezona i odlučio dovesti Maurizija Sarrija iz Chelseaja kako bi igrao atraktivniji nogomet. Sarri to nije uspio postići u godinu dana pa je i on potjeran, a onda su se Andrea Agnelli, Fabio Paratici i Pavel Nedved odlučili isto to tražiti od Pirla. No ni on nije uspio.

Allegrijev povratak značio bi rekonstrukciju momčadi. Gazzetta dello Sport piše da će Allegri tražiti revoluciju, koju nije dobio u proljeće 2019. godine. Smatra se da će Allegri izvući najbolje iz mladih igrača poput Matthijsa de Ligta, Federica Chiese i Dejana Kuluševskog, ključeve napada dodijelio je Paulu Dybali, a Cristiana Ronalda rado bi pustio!