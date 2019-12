Juventus se oglasio o Mandžukiću, a navijači žestoko uzvratili staroj dami!

Iako je Mario Mandžukić prije šest dana napustio Juventus i otišao u Katar, tek sada su se oglasili iz torinskog kluba.

Juventus je na svojim društvenim mrežama zahvalio novom napadaču Al-Duhaila uz poruku "Hvala, Marijo Mandžukiću! Sve najbolje u novoj avanturi".

Stara dama objavila je i prigodni tekst o svemu što je bivši vatreni napravio u crno-bijelom dresu. No, navijači Juventusa unatoč tome kritizirali su klub zbog odnosa prema Mandžukiću.

Prenosimo neke od komentara s Twittera.

"Još jednom sramotan odnos kluba. No, nitko nije iznenađen jer naše legende imaju grozan tretman."

"Četiri mjeseca je trenirao s U-17 momčadi kao da je nitko i ništa. Kao i uvijek, nemamo poštovanja prema najodanijima."

"Mario zaslužuje više."

"Ovo nije dovoljno za sve ono što je napravio."

"Više ste zabrinuti za brendiranje i novi logo nego za tretman igrača. Mario, nedostajat ćeš nam. Juve nije zaslužio sve ono što si nam dao."

"Način na koji je Sarri tretirao Marija je više nego nepoštivanje. Sram vas bilo što ste ga pustili bez pravog oproštaja od publike."

Thank you, @MarioMandzukic9! All the best on your next adventure!



➡️ https://t.co/mn4sKQ11Rc pic.twitter.com/bmVe0UgXXO