Jug potopio Mladost! Veličanstvenih 19:3 za novi naslov prvaka

Jug - Mladost 19:3. Ne, nije pogreška, rezultat je to treće i posljednje finalne utakmice ovosezonskog doigravanja za hrvatskog vaterpolskog prvaka. Kao što nije pogreška ni to da je Jug u 21. minuti imao vodstvo od nezamislivih 14:0. Nikad se to nije dogodilo na utakmicama jugaša i mladostaša, kao što se i inače rijetko događa, iako nam je u sjećanje došla pobjeda Hrvatske nad Rumunjskom od 13:0 u Riju 2004. godine, na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre.

Žapci su ipak skinuli paučinu s Popadićeva gola u 24. minuti, kada je Bowen iz peterca zabio prvi pogodak za večeras indisponiranu Mladost.

Od početka je sve krenulo loše za Zagrepčane, Garcia, Merkulov, Obradović, Papanastasiou i Fatović rešetali su Marcelićevu mrežu, a da će žapci u Gružu proći kao bosi po trnju (ili po ježu, kako govori Jugova himna) moglo se naslutiti kad je Ćuk u 11. minuti, pri omjeru 5:0 za domaće, iz peterca promašio cijela vrata. Vidjelo se da je Jugov vratar Toni Popadić utjerao strah u kosti žapcima, agonija gostiju se nakon toga nastavila do kraja utakmice, ili barem do te 24. minute kad je Amerikanac bio priseban.

Trener Mladosti Zoran Bajić trebao je možda ranije izvući Marcelića, a ne tek kod 7:0 (Marcelić je dotad obranio samo dva od 9 udaraca), ali sumnjamo da bi i to pomoglo: gospari su u subotu navečer pred svojim navijačima naprosto odigrali partiju desetljeća i rasturili žapce "k'o beba zvečku". Popadić je praktično bio nesavladiv - kad je sve bilo odlučeno izašao je iz igre s devet obrana od 11 udaraca - Fatović je bio sjajan u protunapadu, Benić neumoljiv iz napada s igračem više, Garcia je fantastično dirigirao igrom jugaša (osim što je krasnim lobom na početku načeo Marcelića), Lončar je iznuđivao isključenja...

No, niti uz sve to nije lako objasniti pad Mladosti. O tome će se sljedećih dana naširoko pričati u vaterpolskim krugovima.

- Ne znam ni ja kako se to dogodilo - priznao je Jugov trener Vjeko Kobešćak, dodavši: - Istina, mi smo u superfinalu protiv Brescie 2016. poveli s 9:0, ali ovo je bilo još uvjerljivije. Moram odati pohvale igračima koji su posljednjih dana prošli pakao i koji su odigrali utakmicu za pamćenje. Ne smijemo omalovažavati niti mladostaše, ipak su nam oni ove sezone uzeli dva trofeja. Posebno mi je drago zbog Popadića, nadam se da će nakon ovoga krenuti u osvajanje serije trofeja - napomenuo je Vjeko kojemu je ovo 14. trenerski trofej s Jugom (još jedan ima i s Mladosti).

Jugu je 16. naslov hrvatskog prvaka, peti u nizu. Mladost ostaje na 10, a posljednji je osvojila još 2008. godine s Bonačićem na klupi.