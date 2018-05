Joshua će kroz deset dana donijeti odluku koju svi željno iščekuju

Ako je vjerovati onome što govori njegov menažder, Eddie Hearn, Anthony Joshua bi u idućih deset dana trebao donijeti odluku o svom idućem protivniku, odnosno unutar tog vremena trebali bi saznati hoće li se boriti protiv Deontaya Wildera, piše Fightsite.

Otkako je završio meč između Anthonya Joshue i Josepha Parkera, održan 31. ožujka u Cardiffu, ne prestaje se špekulirati oko idućih opcija za Joshuu, koji je tim putem došao do trećeg velikog pojasa teškaškog boksačkog prvaka. Na istom eventu pobjedu je ostvario Alexander Povetkin, koji je tako iskazao svoju kandidaturu, ali tu je i onaj kojeg fanovi najviše žele vidjeti, odnosno Deontay Wilder. Pobjedom ostvarenom ovog vikenda, reference za svoj meč osigurao je i Jarrell Miller. Upravo su njih trojica glavni kandidati za Joshuinog protivnika, no nešto više o tome rekao je glavni čovjek britanskog, a možemo reći i europskog boksa, Eddie Hearn.

- Mislim kako on najviše preferira Aleksandra Povetkina za svog idućeg protivnika, iako je tu sigurno i Jarrell Miller kao Top 5 te naravno Deontay Wilder. To su tri njemu glavne opcije i očekujem da odluku donese u roku idućih sedam do deset dana. On je pametan mladi momak i takve konačne odluku uvijek donese on sam - rekao je Hearn, koji vrlo kvalitetno raspolaže karijerom trenutno vodećeg svjetskog boksačkog teškaša, vlasnika tri od četiri elitna pojasa.

Wilder je već neko vrijeme najglasniji, a dodatnu draž njihovom duelu donijelo bi to što se kod njega nalazi onaj pojas koji Joshui nedostaje, odnosno WBC pojas, što je po mnogima nekako i najvrjednija titula u boksu. Osim toga, sam Wilderov skor od 40-0, uz 39 pobjeda nokautom, govori sam za sebe. Također, riječ je o boksaču koji ima prednost ispred Joshue u fizičkim gabaritima pa je i po tome meč intrigantan.

Naravno, ništa protiv Povetkina, odnosno Millera, no teška kategorija boksa već dugo nije donijela toliko velik meč kakav bi bio ovaj između Joshue i Wildera. Takve poslove nije lako dogovoriti, jer tu su uvijek žestoki pregovori i po pitanju financija, no fanovi će se uvijek nadati kako je tako nešto ipak ostvarivo. Ali, posljednja će uvijek biti na Joshui i Hearnu, koji mogu pregovarati i nuditi svoje uvjete te čak i imati startnu prednost ispred bilo koga po tom pitanju. Tako da se čini da će Wilder, ukoliko želi taj meč, malo morati smiriti svoje zahtjeve. Onda je možda i moguće da će fanovi doživjeti meč koji najviše žele.