Jesu li pogodili? Tvrde da imaju idealan božićni poklon za Modrića

Iza Luke Modrića sjajna je godina u kojoj je proglašen najboljim nogometašem svijeta u izboru Uefe i Fife, a pripala mu je i prestižna Zlatna lopta.

Godinu je zaokružio novim trofejom s Real Madridom, onim namijenjenim Svjetskom klupskom prvaku.

Hrvatski nogometni savez stoga je na Twitteru predložio idealan poklon za Luku za božićne blagdane.

🎁 Most appropriate Christmas present for #Croatia captain @lukamodric10, to store all of his 2018 awards! 🏆



🤔 What else could the #Vatreni find underneath the Christmas tree? We'll share the best ideas! 🎄#BeProud #Family pic.twitter.com/lDrnyrF9dS