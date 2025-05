Jedan od najboljih nogometaša svijeta u 32. godini skinuo 'prokletstvo', konačno je uspio

Nogometaši minhenskog Bayerna okitili su se naslovom njemačkog prvaka dva kola prije kraja nakon što je njihov jedini konkurent Bayer Leverkusen remizirao kod Freiburga (2-2).

Do posljednjih minuta čak je izgledalo da će aktualni prvak Bayer doživjeti poraz, jer je domaća momčad vodila 2-0 nakon golova Maximiliana Eggesteina (44) i autogola Piera Hincapiea (47). Florian Wirtz (80) i Jonathan Tah (90+3) postigli su golove za Apotekare, no bod im nije bio dovoljan. Leverkusen sada ima 68 bodova, dok Bayern na prvom mjestu ima 76.

Bayern München je tako u nedjelju postao njemački prvak po 34. put u svojoj povijesti. U posljednjih 15 sezona, samo su ga Borussia Dortmund (2011. i 2012.) i Bayer Leverkusen (2024.) lišili nacionalne titule.

A to znači da je engeski napadač Harry Kane u 32. godini osvojio prvi trofej u karijeri. Kane ima 105 nastupa za Englesku i jedan je od najboljih napadača, no do sada u Totttenhamu pa u Bayernu nije uspio doći do naslova.

Nogometaši Kiela danas su na gostujućem terenu pobijedili Augsburg s 3-1. Strijelci za Kiel bili su Scioto Mattino iz jedanaesterca u 25. minuti te Alexander Bernardsson u 40. i 51. minuti. Gol za Augsburg postigao je Steve Munie u 90. minuti.

Kristijan Jakić je odigrao cijelu utakmicu za domaće, a Nediljko Labrović je ostao na klupi. Kiel je na pretposljednjem, 17. mjestu s 25 bodova, bod udaljen od spasa, a Augsburg na 11. poziciji s 43 boda.