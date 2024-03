Je li ovo navijanje? Lokomotiva zabija Dinamu na Maksimiru, a iz VAR-sobe se čuje: 'Isuse Bože...'

VAR-snimke s utakmica Hrvatske nogometne lige već danima zabavljaju hrvatsku javnost. Doduše, nekima one i nisu baš zabavne, poput Bruni Mariću, koji je zbog svega dao ostavku na mjesto predsjednika Sudačke komisije HNS-a. Pala su i neka očitovanja pa je tako Dario Bel, sudac nedjeljnog dvoboja Dinama i Rijeke na Maksimiru morao objasniti zašto je onako prostački psovao nakon što je Rijeka zabila gol koji joj je kasnije poništen zbog zaleđa. Reagirali su i ostali klubovi, čeka se odluka o novom šefu hrvatskih sudaca...

A za to vrijeme, danas su objavljene sve cjelovite snimke koje je "nepoznati netko" dobio i slao ih parcijalno. Neke su vrlo zanimljive, a među njima je i ona s utakmice Dinamo - Lokomotiva prošle jeseni. To je utakmica koja je završila pobjedom Dinama od 2:1, mada je Lokomotiva vodila sve do sudačke nadoknade kada su golovima Baturine i Kaneka plavi preokrenuli rezultat.

U prvom poluvremenu, točnije već u 4. minuti utakmice 13. kola na Maksimiru je Lokomotiva povela s 1:0 golom Indrita Tucija. Glavni sudac utakmice bio je Fran Jović, a glavni VAR-sudac njegov sugrađanin, Zagrepčanin Ante Čuljak. Tuci je najprije oteo loptu Dinamovu veznjaku Marku Bulatu, a onda se sjurio prema Danijelu Zagorcu. Vratar domaćih nije imao nikakve šanse, bilo je to 0:1.

- Isuse Bože - u tome je trenutku govorio VAR-sudac Čuljak.

- Sve čisto, nema šta. Da ga ruše, čisti DOGSO (op. a. Denying an Obvius Goal-Scoring Opportunity) k’o kuća i crveni. VAR-soba ovdje, potvrđujemo pogodak gostujućeg igrača broj 10, četvrta minuta. Tko je dao krivu loptu, Bulat? - pitali su se suci u VAR sobi.

