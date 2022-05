Je li ova novinarka najveći pehist: Kolike su šanse da se ovo dva puta dogodi?

Američka novinarka Kelsey Wingert (29) doživjela je poprilično neugodan trenutak tijekom izvještavanja s bejzbolske utakmice između San Francisco Giantsa i Colorado Rockiesa.

Austin Slater, igrač San Franciso Giantsa udario je loptu koja je išla 153 kilometra na sat i pogodio novinarku ravno u čelo.

Checking in - Monday, I took a 95 MPH line drive to my head.



The @Rockies & @ATTSportsNetRM have treated me like family. Getting me treatment & to the best hospital ASAP. I was at hospital for 5 hours w/ David Woodman (GM of AT&T SN), his wife, Paula & my producer Alison Vigil. pic.twitter.com/UzhlCzclNE — Kelsey Wingert (@KelsWingert) May 18, 2022

>> Nesreća koja se dogodila prije četiri godine

There’s nothing that @Starburst jellybeans can’t fix right? My rockstar friend @KelsWingert is back home and doing well after getting hit in the eye on a foul ball last night working the @Braves game! Talk about a warrior! pic.twitter.com/mTWHIjEUe5 — Kelsey Conway (@KelseyLConway) March 31, 2018

Krenula je krv, a Wingert je odmah prebačena u bolnicu gdje je provela idućih nekoliko sati. Dobila je nekoliko šavova i vjerojatno će joj na čelu ostati ožiljak.

Kako sada izgleda pokazala je na fotografijama na društvenim mrežama.

Zanimljivo da ovo nije prvi put da je ova novinarka stradala dok je izvještavala s bejzbola. Prije četiri godini na utakmici MLB lige Atlanta Braves - Philadelphia Philliesa nesretnu je novinarku loptica za bejzbol pogodila u desno oko.

Tada su joj odmah stavili vrećicu leda na ozlijeđeno oko i prevezli u bolnicu gdje joj je dijagnosticirana fraktura očne šupljine.

