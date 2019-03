Je li i za ovo kriv Kovač? Novinar odlično spustio Lewandowskom

Robert Lewandowski dopustio si je u srijedu navečer da ispred kamera propituje taktiku Nike Kovača. Da je zamišljeni koncept bio savršen, nije, uostalom Liverpool je izbacio bavarski klub iz osmine finala Lige prvaka, ali možda je Poljak ipak treba krenuti od sebe.

– Dojma sam da smo u obje utakmice protiv Liverpoola igrali predefenzivno. Nismo pokušavali gurati igru prema naprijed kako bismo stvarali prigode. Izbjegavali smo rizik i zato smo poraženi. Jednostavno smo stajali preduboko – kazao je Lewandowski po svršetku utakmice te se požalio da nije mogao sam pored nezgodnih braniča Liverpoola.

I dok ima tu ponešto istine, novinar Mark Lovell otkrio je i drugu stranu priče. A kaže da Lewandowski nije zabio u posljednjih sedam knockout utakmica Lige prvaka. Sedam!

Lani je oba puta zakazao protiv madridskog Reala u polufinalu, u obje utakmice protiv Seville u četvrtfinalu, a uspješan nije bio ni u drugoj utakmici osmine finala protiv Bešiktaša. Zadnji put zabio je spomenutoj turskoj momčadi u prvoj utakmici, a za takav sušni niz najmanje je kriv Niko Kovač.

Naravno, ne govori ta statistika ni to da je Lewandowski loš napadač, svi znamo da je zapravo izvanredan, ali svakako upućuje na činjenicu da se nerijetko gubi kada ga momčad treba najviše.

Uostalom, igrao je jednom i finale Lige prvaka, i to u dresu dortmundske Borussije upravo protiv Bayerna, ali je i te večeri na Wembleyju ostao nijem.

