Je li Bogdanvoić zaslužio nastup na All-Star utakmici? Brojke su na njegovoj strani

U nedjeljnom programu NBA lige odigrano je sedam utakmica, a nama najzanimljivija svakako je bila ona između Utah Jazza i Washinghton Wizardsa gdje je glavnu riječ imao Bojan Bogdanović.

Hrvatski reprezentativac u dresu Utah Jazza igra sjajno ove sezone te je s 31 poenom predvodio svoju momčad do devete uzastopne pobjede, Jazzeri su bili bolji 127-116. Uz to je upisao i tri skoka te isto toliko asistencija.

Bogdanović ove sezone upisuje 21 poen po susretu i jedan je od najboljih krila zapadne konferencije i same lige, a pitanje je može li se pojaviti na All-Star natjecanju.

Glas za Bojana možete dati ovdje.

Jazzeri su treći na Zapadu s omjerom 27-12, koliko ima i drugoplasirani Denver. Brojke momčadi i njega samog daju mu nadu, ali više je faktora koji će na to utjecati.

Uspije li u tome postao bi prvi Hrvat koji bi to ostvario.

Dario Šarić nema tako dobru sezonu, a on je u dresu Phoenix Sunsa odigrao 22 minute protiv Hornetsa te je upisao pet poena, šest skokova i dvije asistencije u pobjedi svoje momčadi 100-02.

Ivica Zubac i njegovi Los Angeles Clippersi izgubili na gostovanju kod Denvera 114-104. Zubac je igrao 18 minuta te ubacio šest poena uz devet skokova i asistenciju. Kod Denvera je najbiolji bio Jokić s 20 koševa, 15 skokova i šest asistencija.

Rezultati:

New York Knicks - Miami Heat 124-121

Washington Wizards - Utah Jazz 116-127

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 108-86

Toronto Raptors - San Antonio Spurs 104-105

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 122-102

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 114-104

Phoenix Suns - Charlotte Hornets 100-92

