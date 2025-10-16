Je li Barcelonina zvijezda malo prerano postala najskuplja na svijetu?

Lamine Yamal osvojio je nogometni svijet, službeno postavši najvrjedniji igrač sa samo 18 godina. Prema najnovijem ažuriranju Transfermarkta, čudo od djeteta FC Barcelone sada se procjenjuje na nevjerojatnih 200 milijuna eura.

Ova procjena ga stavlja ispred etabliranih zvijezda poput Kyliana Mbappéa, Judea Bellinghama i Erlinga Haalanda, koji se svi procjenjuju na 180 milijuna eura. Yamalov brzi uspon označava svijetlu budućnost i za Barcelonu i za španjolsku reprezentaciju.

Yamal više nije samo zvijezda u usponu; on je statistički najvrjedniji igrač na svijetu - i njegovo putovanje tek počinje. PSG se ne nalazi na ovom elitnom popisu, ali neki igrači poput Désiréa Douéa i Ousmanea Dembéléa su blizu, procijenjeni između 90 i 100 milijuna eura.

S Yamalom na čelu, budućnost nogometa izgleda obećavajuće. Njegova procjena ne odražava samo njegov talent već i uzbuđenje oko njegovog potencijala. Nedavno je, navodno, Barcelona za njega odbila 400 milijuna eura iz Saudijske Arabije

Na ažuriranoj ljestvici, ovo je top 10 najskupljih igrača:

Lamine Yamal (200 milijuna eura)

Kylian Mbappé (180 milijuna eura)

Jude Bellingham (180 milijuna eura)

Erling Haaland (180 milijuna eura)

Bukayo Saka (150 milijuna eura)

Vinicius Jr (150 milijuna eura)

Pedri (140 milijuna eura)

Florian Wirtz (140 milijuna eura)

Jamal Musiala (140 milijuna eura)

Michael Olise (130 milijuna eura)

