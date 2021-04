Jarni: Bojim se da će ozljede i umor igrača skupo koštati Real

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, 35-godišnji Luka Modrić, četverostruki osvajač Lige prvaka, danas protiv Chelseaja (21 sat, stadion Alfredo di Stefano) još jednom ispisuje povijest: kao jedini Hrvat sa šest nastupa u polufinalu ovoga natjecanja.

Luka je u prethodnih pet nastupa s Real Madridom čak četiri puta bio prošao u finale, 2014., 2016., 2017. i 2018. godine, a u polufinalu je ispao samo jednom, 2013. godine od Borussije Dortmund, kada ju je vodio Jürgen Klopp. Modrić je u finale Lige prvaka jednom prošao s Ancelottijem na klupi i tri puta sa Zidaneom, dok je ispao baš kada ga je vodio onaj tko ga je i doveo u Real Madrid – José Mourinho.

Luka Modrić već je odavno hrvatski rekorder po broju nastupa u Ligi prvaka i nezaustavljivo se približava stotki (trenutačno je na brojci 92, drugoplasirani Rakitić ima 80), dok je njegov suparnik u polufinalu i potencijalni nasljednik u reprezentaciji Mateo Kovačić (koji danas neće nastupiti jer još nije dovoljno spreman, kako kaže njegov trener Tuchel, koji ga čuva za uzvrat s Realom) trenutačno na 50 nastupa, u dresovima tri kluba: Dinama, Real Madrida i Chelsea.

Za tri kluba u Ligi prvaka nastupali su još i Perišić, Mandžukić, Vrsaljko, R. Kovač, Lovren, Bokšić, Bišćan, Vida i N. Kovač, ali samo je Mateo Kovačić iz tog društva okrunjen s čak tri naslova europskog prvaka, 2016., 2017. i 2018. godine. No ni u jednome finalu nije nastupio.

Chelsea je jedan od rijetkih europskih klubova s kojim Real Madrid ima negativan omjer. Sastali su se ukupno tri puta: 1971. godine u finalu Kupa pobjednika kupova u Pireju, kada je u prvoj utakmici bilo 1:1, a dva dana kasnije 2:1 za Chelsea, te u europskom Superkupu 1998. godine, u kojemu je Chelsea u Monte Carlu slavio s 1:0 pogotkom Gustava Poyeta.

Ne sjećam se debija

Akter te utakmice bio je i jedan Hrvat, tadašnji nogometaš Real Madrida Robert Jarni, koji je toga dana, 28. kolovoza 1998. godine, debitirao za kraljevski klub. Tog slavnoga ljeta, u kojemu je osvojio svjetsku broncu s Hrvatskom, prešao je u Madrid iz Betisa.

– Ja se te utakmice doista ne sjećam, pamtim samo da smo bili poraženi s 0:1, i to je sve – kazao nam je Jarni, koji je protiv Chelseaja bio ušao u igru u 73. minuti umjesto Predraga Mijatovića.

Kako Jarni danas gleda na odnos snaga Reala i Chelseaja?

– Real Madrid blagi je favorit, u postocima 55:45, ali Real mi više ne izgleda tako moćno kao što je to bio u prvoj utakmici s Liverpoolom. Razlog su ozljede (Sergio Ramos, Vazquez, Mendy, nap.a), te nagomilan umor Realovih igrača. Zidane je pokušavao u prethodnim utakmicama odmoriti nekolicinu najvažnijih, dozirajući im minutažu, što se odmah osjetilo u izvedbama i rezultatima. Navijam za Real Madrid, ali bojim se da će platiti danak tom umoru. Ne bi me iznenadilo da se to dogodi u ovom polufinalu – ističe Jarni.

Real Madrid u posljednja je četiri nastupa čak tri puta odigrao 0:0, s Liverpoolom, Getafeom i Betisom, a pobijedio je samo slabašni Cadiz s 3:0. U toj mini krizi možda je i prokockao obranu naslova prvaka Španjolske pa sada na Ligu prvaka gleda kao spas sezone.

– Chelsea igra dobro, ima igrače koji su u stanju napraviti razliku, a posebno su opasni na domaćem terenu. Drago mi je što je Mateo Kovačić postao važan dio te momčadi, premda postoji fenomen koji si nikako ne mogu objasniti; kako Mateo tako fantastično igra u klubu, a u reprezentaciji još uvijek ‘šepa’. Razloge tih oscilacija zna samo Mateo Kovačić – ističe Jarni.

Priželjkujem 2:0

Vaša prognoza današnjeg ogleda u Madridu?

– Priželjkujem pobjedu Reala 2:0, time bih bio zadovoljan i miran uoči uzvrata – zaključio je Robert Jarni.

Na kraju, još jedna crtica o značaju Luke Modrića za Realovu igru. Naš je reprezentativac ove sezone skupio čak 42 nastupa, jednako koliko i Vinicius Junior, a više od njih dvojice ima samo vratar Courtois, 44.