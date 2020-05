Jana: Nadam se da će uskoro sve biti kao prije

Nakon duljeg vremena u Zagrebu se barem na jedan dan okupila hrvatska ženska teniska reprezentacija. Donna Vekić, Ana Konjuh, Jana Fett i Lea Bošković (šteta je da se u tom sastavu nisu okupile i u veljači na turniru Euroafričke zone Fed kupa u Estoniji) trenirale su pod paskom izbornice Ive Majoli i obavile neka snimanja (ne bi se baš reklo da su držale potrebnu distancu), a potom su se razišle. Konkretnije, Donna se vratila u Osijek, dok ostale ionako žive i treniraju u Zagrebu.

Svi su željni igranja

– Sad je, s novim popuštanjem mjera, za nas tenisačice puno bolje, možemo gotovo normalno trenirati. Ne muči me nikakva ozljeda i nadam se da će uskoro sve biti kao prije i da ćemo se što prije vratiti turnirima – kaže Jana Fett kojoj je želja vratiti se u Top 100, ali kako je u ovom trenutku 218. na svijetu, ima pravo nadati se i najavljenoj pomoći međunarodnog fonda za slabije plasirane tenisače i tenisačice.

– Još nemam nikakvu informaciju o tome, vjerojatno još razmišljaju hoće li mjerama pomoći biti obuhvaćene i igračice između 500. i 700. mjesta, pa se još čeka odluka. No s financijama i ne stojim tako loše, posljednjih mjeseci plaćam trenera, ali ne plaćam putovanja i smještaj pa sam čak i u nekom plusu – uz osmijeh je dodala 23-godišnja zagrebačka Vrbovčanka.

Prije nego počnu međunarodni turniri, a to bi se u najboljem slučaju moglo dogoditi 13. srpnja, Hrvatski teniski savez planira početkom lipnja organizirati jedan ekshibicijski turnir u Osijeku. Od tenisačica nastupile bi Donna Vekić, Ana Konjuh, Jana Fett, Lea Bošković, Iva Primorac, Tereza Mrdeža, Tena Lukas i Oleksandra Olijnikova, a od tenisača preliminarni pristanak dobio se od Borne Ćorića, Viktora Galovića, Borne Goje, Nine Serdarušića, Nikole Mektića i Franka Škugora, a dva mjesta su zasad upražnjena. Predsjednica HTS-a najavila je da će do kraja tjedna biti gotov kalendar HTS-a s rasporedom svih događanja, od čega su najvažnija nacionalna prvenstva za mlađe kategorije.

A o tome kako izgledaju treninzi u uvjetima popuštanja mjera donesenih zbog epidemije koronavirusa ponešto nam je rekao trener Ane Konjuh Antonio Veić.

– Držimo se svih pravila, dezinficiramo se prije i poslije treninga, nema zbližavanja, držimo razmak, nema tuširanja nakon treninga jer su svlačionice ionako zatvorene. Tako je kako je, svi moramo biti odgovorni, ali u cjelini smo zadovoljni činjenicom da se napokon može trenirati u punom obujmu – kaže Veić.

Ana će biti spremna

Što se Ane tiče, njoj je ova produljena stanka čak i dobro došla. Nije bilo žurbe, forsiranja povratka, a i četiri puta operirani lakat sve bolje sluša...

– Možda Ana u ovom trenutku nije 100 posto spremna jer zbog zabrana nismo stigli odraditi neke treninge, ali do 13. srpnja, kad bi trebala biti nastavljena teniska sezona, bit će sasvim spremna. Eto, dobro nam je došla ova stanka jer bismo možda malo više forsirali povratak, ovako možemo raditi na miru. Znam da je Ani možda i puna kapa treniranja jer praktički dvije godine nije igrala, ali meni kao njezinu treneru ovaj odmor od turnira i nije tako teško pao. Svi se nadamo Aninu uspješnom povratku u svijet vrhunskog tenisa – zaključio je trener nekad 20. tenisačice svijeta.