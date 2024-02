Jakobušić se otvoreno obratio predsjedniku HNS-a: 'Komisija je nebitna! On ima jednu obavezu'

Nije trebalo dugo čekati na javljanje Lukše Jakobušića. Predsjednik Hajduka oglasio se na temu press-konferencije Brune Marića i Komisije sudaca HNS-a. Podsjetimo, na njoj se raspravljalo o snimkama iz VAR-sobe s utakmice Varaždin - Hajduk, ali i o curenju istih u javnost. Neki su mediji objavili komunikaciju između sudaca na terenu i VAR-sobe u tri sporne situacije za vrijeme utakmice.

- U protekle tri i pol godine uprava i ja bili smo fokusirani isključivo na klub. Međutim, svjedoci smo ovih dana što se događa, ovo je jedan modus operandi koji se događa desetljeće i više u hrvatskom nogometu. Hajduk je na to uvijek ukazivao, ali bio sam dojma da mogu na jedan drugi način, na jedan drugi pristup, argumentirani, konstruktivniji prema vrhu HNS-a postići bolje rezultate za cjelokupni hrvatski nogomet. Govorili su mi da to neće biti moguće i bili su u pravu – istaknuo je Jakobušić na početku svog odgovora.

Izrekao je i mišljenje o Komisiji za suce.

- Obzirom na njihovu ulogu, mislim da imaju preveliku vidljivost. Činjenica je da su oni opterećenje za hrvatski nogomet već duže razdoblje. Traže da im vjerujemo, a odavno im već mnogi ne vjeruju i to s razlogom. Oni su odavno izgubili kredibilitet i ne bih uopće o njima. Oni su nebitni! Ovdje sve na onome koji donosi odluke, onaj koji upravlja tom komisijom, iako je ona u suštini neovisna, a to je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Najavio je i sljedeće korake koje će Hajduk poduzeti.

- Kako sam rekao već, moj način rada nije očigledno urodio plodom u protekle tri i pol godine ili nas ne shvaćaju ozbiljno, ili mene ne shvaćaju ozbiljno. Hajduk je tu bitan i mi smo tu svi radi Hajduka. Tražili smo konkretno, a više neće biti dopisa, očitovanja. Nebitni su nam, trebaju nam konkretni koraci. Na tom putu ćemo se potruditi da hrvatska i hajdučka javnost podsjećaju ga svaki dan na njegovu ulogu. Nije samo zadužen za hrvatsku reprezentaciju, nego i hrvatski nogomet za koji su preuzeli odgovornost. To je jedna velika i časna uloga, ali i obaveza te očekujemo da se tako ponaša. Ne radi Hajduka i ne za Hajduk nego za čisti pravi, neiskvareni nogomet kojem svi težimo. U stvari teži ona esencija i to mu je obaveza. Mi ćemo na tome inzistirati, a tu smo i da ga podsjećamo te ćemo to i raditi – zaključio je Jakobušić.