Predsjednik Hajduka optužio HNS, ali grdno se preračunao, brojke ga potpuno demantiraju!

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić imao je zanimljiv razgovor s novinarima u petak, izrekao je dosta zanimljivih stvari, ali u barem jednoj tvrdnji grdno se prevario, tj preračunao. I pritom optužio Hrvatski nogometni savez, odnosno njegovu komisiju koja slaže raspored igranja iz kola u kolo.

- Stalno nas stavljaju da igramo nedjeljom zadnju utakmicu da bismo povećali gledanost HNL-a. Ne igramo petkom, subotom nas stave svaku desetu da se ne bismo žalili... Nije normalno što nam rade! Navijači nam se kasno vraćaju kući. I mi s njima - poručio je Jakobušić.

No, laganim pregledom HNL rasporeda ove sezone lako se vidi da Jakobušić uopće nije u pravu. Naime, Hajduk je u dosadašnja 24 kola sedam puta igrao u tom nedjeljnom kasnijem terminu, no čak četiri puta tada je igrao zato što su mu trajale europske kvalifikacije, pa su bijeli morali igrati nedjeljom, pošto su ih četvrtkom čekali europski ispiti. Jer kako bi igrao u rasporedu četvrtak-subota? Uz to su Rijeka i Gorica, baš poput Hajduka, igrale sedam takvih utakmica.

A u preostalih tri puta, samo jednom u tom kasnijem terminu Hajduk je igrao u gostima. Tako da teza da ih HNS namjerno stavlja u nedjelju navečer, i da zbog toga pate navijači koji se kasno vraćaju s puta, baš i ne stoji.

A što bi onda tek trebala reći Rijeka, koja je ove sezone igrala čak devet takvih nedjeljnih utakmica u kasnijem terminu? Uz to, Lokomotiva i Gorica su, baš poput Hajduka, igrale sedam takvih utakmica.

Pa i Dinamo je već skupio pet takvih utakmica, iako je u teoriji imao puno, puno manje šanse za to, pošto je zbog 12 utakmica kvalifikacija i skupina Lige prvaka koje su se igrale utorkom i srijedom bilo jedino moguće da prvenstvene dvoboje igra subotom.

