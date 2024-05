Jakirović najavio povratak velikog pojačanja: 'Postoji šansa da zaigra, napravit ćemo sve'

GOVORIO I O LIVAJI

Brekalo ostaje u na Poljudu? Trener Hajduka poslao poruku koja će oduševiti navijače Hajduka

- Igrači su profesionalci, imaju svoje obveze, nekad je ok odigrati i padel i otići na Hvar, samo je bitan kontekst. U ovakvom trenutku to neće sjesti navijačima, igrači su morali biti pametniji. Ubuduće se to neće događati - rekao je Ivanković