Jakirović je s pravom opet na dnevnom redu čelnika kluba, ne vidimo što to Dinamo želi igrati

Dinamo je s Lokomotivom u Kranjčevićevoj odigrao 2:2 i tako izgubio nova dva izuzetno važna boda u borbi za naslov prvaka. Plavi su prije dva tjedna stradali od lokosa s 0:3 u Maksimiru, pa su uz jednako lošu igru izvukli tri boda u Puli, da bi odigrali odlično protiv Gorice. No, sad je dojam da ta utakmica s Goricom nije bila tako dobra partija plavih koliko je Gorica bila loša, jer da je Dinamo našao formu i dignuo se, onda ne bi ovako jučer izgledao u Kranjčevićevoj.

Plavi su imali strašnu podršku, pun stadion koji je s istoka i zapada glasno davao podršku do samog kraja, no nije pomoglo. Dinamo je opet izgledao jako loše i za to je platio gubitkom bodova. Kao i prije dva tjedna lokosi su poveli. Na dugu loptu Smakaja loše je reagirao Perković, poskliznuo se i pao, pa je Krivak sam došao pred Zagorca i matirao ga u 18. minuti. Ovaj su put plavi barem izdržali 17 minuta, prije dva tjedna primili su pogotke već u petoj i sedmoj minuti.

Lokomotiva je 'ubijala' plave dugim loptama i svojim brzancima te koristila lošu obranu Dinama, a Jakirovićevi igrači imali su i puno tehničkih grešaka, krivih dodavanja i nisu uspijevali opasnije zaprijetiti Čavlini. Zapravo nisu napravili baš ništa, sve do 40. minute kada se probio Špikić, odigrao preciznu povrtnu loptu, a Petković kroz gužvu našao lopti put do mreže i 1:1. Potom je ozbiljno zaiskrilo među igračima nakon prekršaja Krivaka, sudac Bel je to smirio s pokojim kartonom.

Nakon toga je Dinamo uspio pritisnuti, opasno je pucao Špikić, ali ponovno je povela Lokomotiva, u četvrtoj minuti nadoknade. Krivak je bio sam na desnoj strani, dao za Smakaja koji je pucao, a odbijena lopta došla je do Čopa koji je gotovo s crte poslao loptu u mrežu i u dva tjedna po četvrti put zatresao mrežu plavih.

No, ni tu nije bio kraj lude završnice prvog poluvremena, plavi su stigli do izjednačenja u sedmoj minuti nadoknade, Hoxha je na stranu odigrao za Baturinu, a on precizno pronašao utrčalog Petkovića koji je glavom zakucao loptu u mrežu.

U nastavak je Jakirović uveo Kaneka i Bulata i plavi su brzo zaprijetili, snažan udarac Ristovskog prošao je pored vratiju. Pa je na drugoj strani zakuhao Zagorac, vratar plavih poklonio je loptu lokosima, no plavi su se izvukli. Veliku priliku propustio je Dinamo u 58. minuti, Hoxha s pet metara nije pogodio vrata, imao je priliku i Bulat, ali do kraja plavi nisu uspjeli napraviti ništa konkretno, nisu ni zaslužili više od mršavog boda. Svjestan je toga i Bruno Petković, dvostruki strijelac.

- Ne smijemo toliko toga dozvoljavati otraga, a prema naprijed očekujem više od sebe i svojih suigrača, očekujem da smo opasniji i ofenzivniji, a to nismo bili. Jedino se bodovi pišu, golovi trenutačno nisu važni, nije važno tko ih je zabio, a bodovi su izostali i ne možemo biti zadovoljni - rekao je Petković.

Trener Sergej Jakirović ponovno je na dnevnom redu klupskih čelnika, s pravom, Dinamo ima igrače, po imenima oni su dva koplja iznad Lokomotive, a lokosi igraju dobar nogomet, za razliku od plavih kod kojih nema automatizama- Za razliku od lokosa, ne vidimo što to Dinamo želi igrati.

- Na kraju smo se morali zadovoljiti s bodom, iako s time nisam zadovoljan. Imali smo puno problema u organizaciji igre u prvom dijelu, nismo imali kvalitetan posjed da budemo opasniji. Razlog za to je dobra Lokomotiva - rekao je Jakirović.

- Ne znam jesmo li "crna mačka" Dinamu, ali mi smo u prvenstvu izgubili samo pet utakmica. Momčad smo koja ne gubi, sa svakim želimo igrati, a Dinamu očito ne ležimo - dodao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja.