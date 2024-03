Jakirović: Igramo bez napadača? Pa nemojte podcjenjivati Brunu Petkovića

U derbiju 25. kola SuperSport HNL-a Osijek i Dinamo su na Opus Areni pred 11.450 gledatelja odigrali 1-1. Osijek je poveo u 26. minuti golom Domagoja Bukvića, a izjednačio je Sandro Kulenović u četvrtoj minuti nadoknade. Utakmicu je prokomentirao trener Dinama Sergej Jakirović.

- Gledali smo živi i dinamičnu utakmicu, dobro smo ušli i imali dvije lijepe prilike. Izgubili smo neshvatljivo posjed lopte, nismo mogli napraviti presing na zadnju liniju. Možda je bilo malo iznenađenje Jugovića na krilu, a ne u sredini. Primili smo naivno gol, mogli smo to bolje očistiti i reagirati, Bukvić je lijepo zabio. U drugom poluvremenu smo pokušali nastaviti kao i u prvom, tražili smo gol cijelo vrijeme, isplatilo nam se u 94. minuti, a mogla nam se osvetiti jedna prodana lopta u centrali - rekao je Jakirović i dodao:

- Mi smo Dinamo i uvijek želimo uzeti ovdje tri boda, iako Osijeka iznimno respektiramo. Zadovoljni smo ovim bodom i krećemo dalje. Uzimamo bodove u nadoknadi? Pokazujemo pobjednički mentalitet, nema predavanja i svejedno je koja je minuta. To je nogomet i vidio sam reakciju igrača kada zabiješ gol i trčiš po loptu, to je pozitivno. Ako gledamo zadnju srijedu, mi smo promijenili osam igrača, ne vidim ovdje energetski pad. Napadali smo stihijski i bez plana? Pogodak je bio planski, ostali smo gore, morali smo riskirati. Igramo bez napadača? Mi uvijek igramo s napadačem, imamo mi Brunu Petkovića, pa on je napadač, nećemo ga podcjenjivati, pa ne možete reći da Petković nije napadač! Također, ubacili smo Kulenovića i Brodića. Sigurno da moramo poraditi na tome da imamo bolji posjed i da ne griješimo na centru. Osijek je imao pet šansi, jeste li brojali naše šanse, koliko je ih je bilo? Četiri.

Slijedi utakmica s PAOK-om u Konferencijskoj ligi.

- U prvoj utakmici uz pomoć navijača želimo napraviti sve da odemo u Grčku s dobrim rezultatom i pobijedimo PAOK - rekao je Jakirović.