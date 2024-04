Jakirović: Hoću li tražiti medalju s Rijekom? Zanima me samo ona s Dinamom

U odgođenom susretu petog kola SuperSport HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pred 5.100 gledatelja pobijedio Varaždin sa 2-1 približivši se vodećoj Rijeci na dva boda zaostatka. Golove za plave zabili su Martin Baturina (26) i Gabriel Vidović (53), dok je strijelac za Varaždin, koji je od 63. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Luka Jelinić, bio Domagoj Drožđek (72).

- Uveli smo se u nepotrebnu neizvjesnost u zadnjih 15 minuta, nakon četiri vezane pogreške, ali smo i kasnije mogli zabiti gol. Najbitnija su tri boda - kazao je trener Dinama Sergej Jakirović.

Dinamu odgovara igra s dva napadača.

- Zato smo i promijenili formaciju, bili smo dulje vrijeme na tom tragu, ali nije lako promijeniti sustav kad su dečki naviknuli na nešto drugo. To sad djeluje dobro, ima još prostora za napredak, pogotovo kad izgubimo lopte. Ali djeluje jako dobro, stabilni smo, stavljamo suparnika pod veliki pritisak. Samo još da realizacija bude bolja.

Ako Rijeka bude prvak, hoće li zatražiti medalju jer na nju ima pravo kao bivši trener toga kluba u ovoj sezoni?

- Vjerujem da ću dobiti Dinamovu medalju. Svi ljudi koji su u sportu znaju koliko smo napravili s Rijekom. I ne, to za mene nije "win-win" situacija, želim samo medalju s Dinamom - rekao je Jakirović.

Susret je prokomentirao i trener gostiju Nikola Šafarić.

- Mogli smo primiti više golova, ali to je kvaliteta Zelenike, često nas spašava. Nekada mi spasimo njega, nekad on nas. Dinamo je Dinamo, bore se za prvaka, u dobrom smo nizu, imaju kvalitetu. Moramo se polako pripremati za novu sezonu da ti dečki koji do sada nisu igrali puno osjete što ih očekuje u budućnosti.