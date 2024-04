Rakitić o mogućem dolasku u Hajduk: Imam posebnu vezu, Split je moj grad... Nikad se ne zna

Ivan Rakitić nogometaš je s fantastičnom karijerom i bivši hrvatski reprezentativac. Nekadašnji veznjak Barcelone danas igra u Saudijskoj Arabiji, a dobio je pitanje o mogućem dolasku u Hajduk.

- Imam posebnu vezu s Hajdukom, to je sasvim jasno. Split je na neki način moj grad, a Hajduk je uvijek tu uz mene. Što će biti, to ne znam. Sigurno je sada dosta teže da odem tamo kada sam sada otišao u Saudijsku Arabiju, ali nikad se ne zna. Teško je sada nešto reći - rekao je Rakitić za Zagreb.info i dodao:

- Ali sve to što sada vidim, kao što se vratio Perišić i svi ostali, je jako dobro. U svemu što mogu pomoći Hajduku i hrvatskom nogometu, rado ću učiniti. Ako to ne može biti na travnjaku, možda bude s neke druge pozicije. Uvijek ću biti na raspolaganju.

Navijači Dinama zazivaju povratak Luke Modrića.

- To će prije svega Luka najbolje znati za sebe i svaki potez Luke će biti dobar, dobro promišljen i fantastičan. Tako da nemam nikakve sumnje u to da on zna što treba. Da bi bilo fantastično za hrvatski nogomet i za sve, to je sasvim jasno. Bilo bi nešto nevjerojatno.

U rujnu 2020. godine se oprostio od hrvatske reprezentacije.

- Ma najgore je gledati. To je katastrofa. To skačeš pa se znojiš... To je najgore, to je daleko daleko najgore. Otkada sam se ostavio reprezentacije, najgore je da moram upaliti televizor da pogledam utakmicu. Ali dobro, kakvo je tako je. I dalje nas čine ponosnima dečki.