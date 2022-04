VIDEO Između njihove 29. i 30. pobjede u nizu prošlo je pet godina i osam mjeseci

Braća Sinković, dvostruki olimpijski pobjednici, na Croatia Openu izborili su 30. pobjedu u nizu u dvojcu na pariće. A u ovoj priči kuriozitet je taj što je između 29. i 30. pobjede aktualnih olimijskih pobjednika u dvojcu bez kormirala, u njihovoj staroj disciplini, prošlo pet godina i osam mjeseci.

Nakon što su na jarunskom jezeru slavili ispred moldavskog dvojca, Valent je priznao da povratak u staru disciplinu natjecateljski nije bio nimalo lak. Jer, iza njega su dvije stres frakture rebra, jedna u studenom a druga u veljači.

- Uh, bila mi je to prva utrka nakon ozljede a to je uvijek teško. Srećom, vidio sam da je sve dobro s mojim rebrom pa sam osjetio da mogu trenirati. Vozio sam bicikl s biciklistima, trčao s trkačima, a u čamcu sam manje od dva tjedna pa nisam očekivao da ćemo nastupiti na Croatia Openu. No, kada sam vidio da mogu podnijeti jači napor na treningu odlučili smo se i utrkivati.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za razliku od Valenta koji se utrkivao samo u nedjelju, brat Martin nastupio je i u subotu i pobijedio u utrci samaca.

- Bila mi je ovo četvrta utrka u dva dana i osjetim zakiseljenost mišića, vjerojatno i zbog toga što se zbog lošeg vremena u subotu, nakon utrke, nisam dobro razveslao.

S obzirom da je imao dvije pauze od po 40-tak dana, Valent se očekivano požalio na žuljeve.

- Na treninzima nisam imao niti jedan žulj, no dobio sam ga u utrci jer sam, vjerojatno u finišu utrke, možda držao veslo nepravilno.

Koliko god ova pobjeda bila uvjerljiva, prava slika o tome koliko su Sinkovići ponovo dobri znat će se u Beogradu.

- Zadnji vikend u svibnju vozi se prvi ovosezonski Svjetski kup do kada ćemo vjerujem dobiti na skupnosti i preciznosti koje sada nije bilo.

No, ohrabrujuće je to što sve, a tako govori i njihov trener Nikola Bralić, bolje izgleda no što su i oni sami očekivali.

- Doista je bolje nego što sam mislio, naročito na niskom, bazičnom, tempu jer na visokom još nismo niti trenirali. Čak smo i u dvojcu bez kormirala naučili nešto što će nam dobro doći u dublu - kazao je Valent na kojeg se nadovezao Martin:

- Ja sam isto očekivao da će to biti lošije, a bolje od očekivanog je čak i na startu koji je tehnički najzahtjevniji. Dakako, nije to na razini na kakvoj je bilo no za ovu fazu sezone je zadovoljavajuće. Kada nas sustigne umor onda nam nedostaje naučene koordinacije no sada idemo na pripreme u Zaton gdje ćemo doći na višu razinu uveslanosti.

A ona bi trebala donijeti i priliku za nastavak niza nepobjedivosti.

- Lagao bih kada bih rekao da ne očekujem da ćemo nastaviti pobjeđivati. Ja se nadam da ćemo mi već ove sezone dobiti sve utrke, no isto tako znam da to uopće nije realno. Znam da moramo davati sve od sebe na svakom treningu, a možda niti tada neće biti dovoljno - kazao je Martin.

Novom zaletu "krstarice" Sinković svjedočili su i vodeći ljudi Sportskog saveza grada Zagreba, predsjednik Vjekoslav Šafranić i glavni tajnik Tomislav Stojak, svjesni da su to, ovog časa, najtrofejniji aktivni zagrebački sportaši kakve ovaj grad, možda, još dugo, dugo neće imati.