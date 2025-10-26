Okupljaju se hrvatski rukometaši, evo koga je Sigurdsson pozvao za dvije utakmice svjetskih doprvaka

Rukometaši Hrvatske u ponedjeljak će se okupiti u Zagrebu kako bi se kratko pripremali i odradili dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske. Prva je na rasporedu 30. listopada u Bernu s početkom u 19:15 sati, a druga se igra 1. studenoga u Kriensu s početkom u 18 sati. Za ovu akciju izbornik Dagur Sigurdsson je pozvao 19 igrača, no tek kada nekolicina obavi dodatne liječnike preglede znat će se konačni popis putnika. Nekih sitnih problema ima, posebice Luka Cindrić i Tin Lučin. Obojica nisu igrala ovaj vikend. Inače, na popisu su – vratari: Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg) iMatija Špikić (Eisenach); lijeva krila: David Mandić (Melsungen) i Marin Jelinić (Szeged), lijevi vanjski: Zvonimir Srna (Montpellier), Tin Lučin (Nexe), Marko Mamić (Leipzig) i Leon Ljevar (Slovan); srednji vanjski: Luka Cindrić (Veszprem); desni vanjski: Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG) i Luka Lovre Klarica (Zagreb); desna krila: Mario Šoštarić (Szeged), Filip Glavaš (Zagreb); kružni: Leon Šušnja (Wisla), Veron Načinović (Kiel), Marin Šipić (Kriens – Luzern) i Josip Šimić (Wetzlar).

Od svih pozvanih igrača neki igraju puno, neki malo u svojim klubovima, neki imaju važne role, nek manje važne. Od tri vratara samo je Špikić u Eisenachu prva opcija dok Kuzmanović i Mandić ulaze uglavnom s klupe. Što se tiče lijevih krila Mandić je konstantan u klubu dok Jelinić dobiva mrvice pored Frimmela. Na desnom krilu je puno bolja situacija jer su Šoštarić i Glavaš bitne karike u svojim klubovima i igraju punu minutažu.

Od lijevih vanjskih najviše je na početku ove sezone pokazao Leon Ljevar. U dresu Slovana je trenutačno najbolji strijelac Europske lige s prosjekom od 12 pogodaka po utakmici. Srna igra puno manje u Montpellieru nego u Zagrebu, Lučin se muči s ozljedom, a Mamić u Leipzigu, a i u reprezentaciji igra samo prednjeg u obrani 5-1. Što se tiče srednjeg vanjskog tu imamo samo Cindrića s tim da tu njegovu poziciju mogu pokrivati Martinović i Lučin. Ivan Martinović ne igra u Veszpremu cijelo vrijeme, mijenja se na toj poziciji sa sjajnim Francuzom Remilijem, Nekad njih dvojica igraju zajedno u postavi,kada Remili prijeđe na srednjeg vanjskog kao što to igra u reprezentaciji. Maraš također na kapaljku igra u PSG-u dok je Klarica priv igrač Zagreba u dosadašnjem dijelu Lige prvaka. Na crti zasad najviše pokazuje Šipić koji je odličn u;Kriesu ali i on ima problem sa sitnim ozljedama. Šimić dosta u Wetzlaru, Načinović premalo u Kielu, a Šušnja je ionako samo za obrambene zadatke, kako Wisli tako i u reprezentaciji.

Od Ljevara se puno očekuje. Počeo je u Kozali, pa Zamet, Ribnica, Slovan… Danas je jedan od nositelja igre aktualnog slovenskog prvaka.

- Klub je ozbiljan, prvi čovjek je Zoran Janković, trener je Uroš Zorman s kojim radim jako dobro. Imamo dobru momčad, prvaci smo, duplu krunu smo osvojili lani. Tu je i Staš Skube, strašan igrač, sve vidi, sve zna i razumije. Velika je snaga naše momčadi. Raduje me poziv u reprezentaciju. U svakom slučaju, čast je biti dio reprezentacije koja je druga na svijetu - reka je Ljevar kojem ovo ljeto istieč ugovor u Slov anu mnogi klubovi već su bacili oko na njega.

U odnosu na reprezentaciju koja je osvojila srebro nema više Igora Karačića, Domagoja Duvnjaka, Ivana Pešića i Ivana Pavlovića. Prva trojica su se oprostila od nacionalnog dresa, četvrti je ozlijeđen. Od te četvorice čak su trojica igrala na mjestu srednjeg vanjskog i upravo će ta pozicija biti problematična do europskog prvenstva Sigurdsson mora pronaći rješenje.