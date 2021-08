Izbornik optimističan i nakon uvjerljivog poraza: U Beogradu moramo pobijediti Rusiju

Nakon poraza od reprezentacije Italije, izbornik hrvatske odbojkaške reprezentacije Daniele Santarelli i njegove igračice ocjenjuju da su na EuroVolley 2021 ostvarili cilj.

- Početkom ljeta imali smo cilj, a on je bio stići do drugog mjesta u skupini. Po mom mišljenju ovo je naš najbolji rezultat. Ovo je realnost, pokazali smo našu igru. Naš cilj bio je stići do prvog mjesta između ekipa koje nisu na najboljem nivou. To smo i ostvarili te smo sretni zbog toga. Pobjeđivali smo bez izgubljenog seta ekipe koje nisu na najvišem nivou igre - rekao je Santarelli. Hrvatska je na EuroVolley 2021 bila u skupini C kojoj je domaćin Hrvatska i Grad Zadar.

- Sretni smo ovim krugom natjecanja jer smo pokazali neke zaista dobre trenutke u igri. No, neke naše pogreške su kontinuirane. Ukoliko želimo biti na boljoj razini, moramo igrati s ekipama koje su na višoj razini igre od naše. Jučerašnji poraz od Italije teško smo prihvatili jer nije lako izgubiti nakon četiri uzastopne pobjede. Italija je u zaista u najboljoj formi i sretni smo što smo imali mogućnost odigrati s njima meč. Naš posao nije gotov. Moramo odigrati važan meč protiv Rusije u nastavku natjecanja. Počinjemo se fokusirati na njih koji su također jaka ekipa. Ponosni smo i sretni ovime što smo do sada pokazali, no imamo još dosta posla - dodao je hrvatski izbornik.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 25.08.2021., SC Visnjik, Dvorana Kresimir Cosic, Zadar - Europsko odbojkasko prvenstvo 2021 za zene - CEV EuroVolley Women 2021, skupina C, Hrvatska - Italija. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatske odbojkašice već sutra nastavljaju svoj put k što boljem plasmanu te putuju za Beograd na nastavak EuroVolley 2021.

- Od početka ljeta pa kroz cijelu Zlatnu europsku ligu, koja nam je bila jako dobra priprema za EuroVolley 2021, cilj nam je bio drugo mjesto u skupini. To smo i ostvarili - složila se s izbornikom kapetanica Samanta Fabris.

- Znali smo od početka da je Italija na jednom višem nivou od svih ekipa koje su u našoj skupini. To su i pokazale, iako su došle malo demoralizirane nakon Olimpijskih igara. No, ova grupa poslužila im je za povratiti samopouzdanje koje im je nedostajalo. Mi smo zadovoljni i spremamo se za dalje. Ponosna sam na svoju ekipu. Sretna sam da sam upravo s njima mogla dijeliti sve. Moram pohvaliti sve igračice. Ima igračica u ekipi kojima je ovo prvo veliko europsko natjecanje i prvenstvo na kojem igraju te koje su po prvi put na ovakvom ozbiljnom reprezentativnom natjecanju. Dobro sam odradile prvi dio te smo sretne jer vidimo da imamo mjesta za dodatni napredak. Znam da možemo još bolje i na tome još radimo - dodala je.

Utakmice osmine finala igraju se 29. kolovoza u Beogradu i Hrvatska će za suparnika imati trećeplasiranu reprezentaciju skupine A, a to mogu biti Rusija, Belgija ili Francuska.