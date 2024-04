Iz Hajduka objavili važne novosti o Marku Livaji. Na Poljudu kreću u utrku s vremenom

Nogometaši Hajduka nakon pobjede u Koprivnici ove subote igraju svoj dvoboj 32. kola HNL-a protiv Rudeša na i dalje praznom Poljudu. Hajduk odrađuje drugu od ukupno dvije utakmice suspenzije svog stadiona nakon nereda u polufinalu Kupa protiv Dinama. Zadnji put su na praznom Poljudu izgubili od Osijeka (1:2), a sad im u goste stiže posljednjeplasirana momčad lige, Rudeš. Zagrepčani su već i matematički ispali iz elitnog ranga hrvatskog nogometa, a utakmicu s njima najavio je jedan od pomoćnika trenera Jure Ivankovića, Goran Milović.

- Možemo očekivati Hajduk koji će napasti od prve minute, kao što smo napravili u Koprivnici. Želimo pokušati što prije postići pogodak i odvesti utakmicu u našem smjeru. Tako se i pripremamo. Sigurno će biti teško. Ovo su one utakmice u kojima su tri boda unaprijed upisana. Takvih utakmica nema, protiv nikoga se ne smije ući lagano. Na tragu smo da krenemo jako, agresivno i da kroz kontrolu pokušamo doći do što više šansi. Imali smo dugačak put do Koprivnice i nazad. Trebalo je više vremena za osvježenje. Danas ćemo imati trening na širem prostoru da malo pohvatamo dimenzije terena, da se igrači dosta rastrče. Radit ćemo na planu da dobiju dojam kako će utakmica izgledati - rekao je Milović za Hajduk Digital TV.

Važna stvar je da bi se nakon četiri propuštene utakmice zbog ozljede mogao vratiti Marko Livaja. Nije ga bilo protiv Dinama, Rijeke, Osijeka i Slaven Belupa. Ne zna se hoće li biti spreman za Rudeš.

- Danas bi se treningu trebao priključiti Marko Livaja. Polako ćemo ga vraćati u trenažni proces, ne želimo ništa riskirati. Nadam se da će do utakmice zdravstveni bilten biti još bolji - rekao je Milović.