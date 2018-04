Izbornik Srbije: Mi i Hrvati smo veliki rivali, ali ne i neprijatelji

Izgleda da je voda na Kantridi bila prehladna, jer hrvatski vaterpolisti igrali su grčevito s reprezentacijom Srbije na premijernom izdanju finalnog turnira LEN Europa kupa. No, na kraju su uspjeli izvući pobjedu od 8:7.

Na kraju preokrenuli rezultat

Dušan Pijetlović brzo je načeo mrežu Marka Bijača koji se kasnije samo nervirao na golu. Trebalo je dupinima gotovo četiri minute za prvi pogodak na utakmici, a kada je to konačno uspjelo Mari Jokoviću, ostali su na tom jednom sve do treće četvrtine kada se u strijelce upisao i Loren Fatović. Do tada su gubili 1:4. “Nikakva panika, otvorit će se šut“, tješio je svoje igrače Ivica Tucak tijekom minute odmora. Nervozan je jedino bio Bijač, koji nikako nije uspio zaustavljati srpske napade.

No, imao je Tucak pravo, jer šut se otvorio nakon poluvremena. Rezultat su na kraju okrenuli u svoju korist i na kraju se 8:7 pobjedom plasirali u finale koje igraju protiv Španjolske danas u 20.30 sati. Srbija će u 19 sati igrati za 3. mjesto protiv Italije.

– Ovo je bio povijesni meč, ovo je priča o vaterpolu. Sutra već imamo novu utakmicu. Na početku susreta smo bili malo nervozni, igrali smo bez napada, ali kada smo krenuli, to je bila druga priča. Imali smo poseban problem, igrali smo bez Bušlje, koji je naš kapetan i jedan od najboljih igrača. Moramo zaboraviti ovu utakmicu i Srbiju i sve ono prije i pripremiti se za finale – rekao je nakon utakmice hrvatski izbornik Ivica Tucak ipak puno mirniji jer nakon utakmice sa Srbijom nije bilo izgreda kao nakon one s Crnom Gorom kada je Andro Bušlje lovio crnogorskog igrača jer ga je ovaj udario.

Sve strane ispoštovale su fair play, a riječi srpskog izbornika Dejana Savića prije meča bile su točne.

Rivali, a ne neprijatelji

– Mi smo veliki rivali, ali ne i neprijatelji. To se mora znati – rekao je.

Tako su aktualni svjetski prvaci i aktualni europski prvaci te olimpijski pobjednici odigrali čisti meč, dostojan proslave 110. godišnjice vaterpola u Rijeci.

Najbolji u hrvatskim redovima bio je Loren Fatović s tri pogotka, dok je Srbe s isto toliko predvodio Filip Filipović.