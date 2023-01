Ivica Kostelić: Zrinka se previše zaletjela, nadam se da je nešto naučila

Jedan od predvozača ženske sljemenske utrke Svjetskog kupa bio je Ivica Kostelić, negdašnji ukupni pobjednik Svjetskog kupa i osvajač četriri olimpijska srebra, koji je po prolasku staze kazao.

- Staza je dobra, postava je zanimljiva i jedino je pitanje koliko će podloga izdržati jer je jako toplo.

Na istoj padini Ivica je četiri puta odskijao do postolja, triput je bio drugi a jednom treći pa ga zacijelo primi i nostalgija u ovakovim prilikama.

- Sljeme je naš dom i mi tu imamo puno sjećanja. Kada se pak vozi ovakva utrka, drago mi je kada dobijem priliku napraviti jednu rundu pred publikom da mogu barem malo uživati u toj natjecateljskoj atmosferi.

Nakon odgledanih nastupa Leone Popović i Zrinke Ljutić, po prvom laufu, Ivica je ustvrdio:

- Leona je izgubila nešto vremena u donjem dijelu staze. Bila je to solidna vožnja i tu možemo pričati samo o sitnicama. Nažalost, Zrinka se od početka previše zaletjela, nije ni ušla u ritam a već je imala problema. Kod nje je sigurno postojala naglašena želja jer radi se o domaćem terenu a bilo je to i pitanje neiskustva pa se nadam da je iz ovoga nešto naučila. Po mom iskustvu, ako su utrke u seriji, kada prvi dan dobro otpeljaš onda drugi dan nastupaš s puno samopouzdanja. No, Zrinka je u Leviju prvi dan izletjela u drugoj vožnji, a sutradan je bila sedma.

Komplimentirao je Ivica zagrebačkim organizatorima.

- Treba im čestitati što su na ovakvim temperaturama napravili utrku. Nažalost, u budućnosti ćemo sve češće gledati takve utrke i organizatori će biti pod sve većim pritiskom. Pa vidite vi da ni u Adelbodenu nema snijega. Sva niža skijališta se bore sa snijegom. Ugrožava to skijanje kao sport.

Može li se dogoditi da će se ubuduće u Europi Svjetski kup voziti samo na ledenjacima i u Skandinaviji?

- Nije isključeno da se u nekoj dalekoj budućnosti i to dogodi - kazao je Kostelić, danas trener savjetnik u hrvatskoj ženskoj reprezentaciji.