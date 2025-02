Ivanišević otkrio pozadinu slučaja koji je potresao tenis: 'Rekao mi je da su njih dvoje u vezi'

Bivša austrijska tenisačica i stručna komentatorica, Barbara Schett, u razgovoru za njemački Kicker kritizirala je odnos između Jelene Ribakine i njezinog bivšeg trenera, Hrvata Stefana Vukova. Schett je izjavila da je Vukov potpuno isprao mozak Ribakini, otkrivši kako je njihov profesionalni odnos prerastao u osobni, što je dovelo do velike emocionalne ovisnosti. Prema njezinim tvrdnjama, situacija je eskalirala tijekom US Opena 2024., kada su obitelj i tim pokušali udaljiti Vukova od Ribakine nakon što ju je psihički zlostavljao. Uz to, otkrila je kako je dosta informacija dobila od Gorana Ivaniševića koji je kratko vrijeme surađivao s Kazahstankom.

- Mislim da su Jeleni kompletno isprali mozak. Možete vidjeti kako je tretira i kako joj se obraća. Stvari su eskalirale na US Openu prošle godine i njen tim i obitelj pokušali su ga maknuti. Znamo da ona ima dosta oscilacija na mentalnom planu i vjerojatno je on razlog toga. Definitivno ju je zlostavljao mentalno i zato mislim da je WTA donio pravu odluku da ga suspendira - rekla je Schett.

Nekadašnja sedma tenisačica svijeta otkrila je da je o ovom skandalu dugo razgovarala s našim Goranom Ivaniševićem, koji je kratko surađivao s Ribakinom nakon raskida s Vukovom, ali više nije želio ostati u središtu kaosa. Prema njezinim riječima, Ivanišević je potvrdio da su Ribakina i Vukov bili u ljubavnoj vezi, što je potpuno zakompliciralo situaciju. Schett smatra da Vukov ne bi smio imati nikakav utjecaj na Ribakinu nakon svega što se dogodilo.

- Pričala sam o tome dosta dugo s Ivaniševićem. Rekao mi je da je problem zato što su njih dvoje u vezi. Vukov se pokušao ušuljati nazad u tim i to je katastrofa. Mora se maknuti iz njezinog života poslije svega što je učinio. Čula sam u Australiji što je vikao iz lože i to je neprihvatljivo. Zato smatram da je sjajno to što WTA štiti tenisačice i što postoje posljedice - rekla je.