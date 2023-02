Ivan Leko uoči Rijeke: Nakon 3:0 nemamo puno pričati, ali mi i dalje vjerujemo u naš put

Nakon što je doživio jedan od najtežih poraza Hajduka u recentnoj ligaškoj povijesti, 3:0 protiv Istre 1961 na Aldo Drosini, još uvijek novi trener Hajduka Ivan Leko najavio je 'jadranski derbi', utakmicu 20. HNL kola protiv Rijeke na Poljudu koja je na rasporedu u nedjelju od 17.30 (MaxSport 1).

- Nakon utakmice u Puli sam bio iskren s igračima. Rekao sam što osjećam, da je bolno, nakon 3:0 nemamo puno pričati. Protivnik je bio bolji. Moramo nastojati naučiti i ne zaboraviti osjećaj boli. Utakmica u Puli nam nije previše otkrila. Mi smo i prošle nedjelje imali dovoljno kvalitete na terenu, klupi i tribinama da pobijedimo. Bilo bi kukavički tražiti alibi da nam fali igrača. To nije istina - rekao je Leko.

Trener Hajduka je gledao utakmicu Rijeke protiv Šibenika u prošlom HNL kolu, koja je završila 2:1 pobjedom Rijeke na Šubićevcu.

- Gledamo uživo i sve poslije. Gledamo četiri do pet utakmica. To je put kako se treba raditi. Zato i je to sve bilo bolno. Skoro smo mjesec dana zajedno. Vidim kako svi ljudi u klubu daju energije i truda da bi se utakmice pobjeđivale. U nogometu se i pobjeđuje i gubi. Gledali smo dvije utakmice u prvenstvu. Imali su četiri boda. Novi trener, novi igrači, nova energija. Dobra su ekipa. Gledali smo i prijateljske utakmice. Trebala bi to biti dobra utakmica u nedjelju. Imamo respekt prema protivniku, ali mi smo dobri i imat ćemo naših momenata.

Uzevši u obzir rezultat u Puli je, očekivano, bilo i pitanja o tome planira li promijeniti nešto nakon te utakmice.

- Planiramo biti bolji. Naš plan B i C je napraviti naš plan A boljim. Nakon mjesec dana treniranja normalno je da smo još daleko od idealnog Hajduka u mojoj glavi. Nakon par dana se pričalo turbo Hajduk, a to je bilo daleko od toga. Sada kada je rezultat očajan nećemo gubiti glavu i ići u alibi rješenja. Bit ćemo mirni, nastojati biti bolji i svaku utakmicu dočekati bolji nego onu prošlu. Mi puno razmišljamo, dajemo sve od sebe da budemo bolji. Ima puno pitanja, ali vjerujem da će ti dobar nogomet donijeti rezultat. Imam prijatelja i poznanika koji kažu: 'vrati se nazad, čekaj grešku protivnika, imaš Marka Livaju pa ćeš dobiti'. U jednom srednjem razdoblju će rezultat doći kao posljedica rada. Imate dva pristupa, da ti odlučuješ, a imaš i drugi, da igraš reaktivni nogomet i kažnjavaš grešku protivnika. Mi vjerujemo u naš put - rekao je Leko, pa pričao o segmentima u kojima se mora napredovati:

- U svim, taktičkim, tehničkim, karakternim. Želimo rasti u svemu. Mi smo par tjedana zajedno. Jako sam zadovoljan i sretan poslije svakog treninga. Momci treniraju kao 'pasi'. Taj pristup će nam donijeti dobrih stvari.

Kakvi su bili Lekini osjećaji za vrijeme utakmice u Puli?

- Kada gubiš 3:0, i kada je bliže 5:0 nego 3:1 normalno je da si tužan i razočaran. Upoznaješ momčad kroz treninge, ali i utakmice. Bilo mi je tužno vidjeti kako darujemo situacije i golove. Primiš golove u situacijama kada su tri protivnička igrača, a naših sedam. Ne mislim da je nas Istra razbila nego da smo mi darovali. Ne znam koji gol više boli. Mi znamo da uvijek postoji protivnik, ali to su bila tri velika poklona. Mene prvi gol u Puli više boli nego drugi. Ali, kada izgubiš 3:0 onda moraš šutiti i raditi.

Gdje Leko vidi najveći problem, je li to manjak vremena ili pojačanja?

- Jasno mi je gdje sam došao. Tražiti vrijeme je slična priča kao i o pojačanjima. Iz poniznosti, velikog reda i momčadskog duha sve dolazi.

Na kraju je još ponešto pričao i o suparniku Rijeci.

- To će biti dva različita nogometa. Vidjet ćemo u nedjelju čiji nogomet je bolji. Imam respekt prema Rijeci, ali i vjeru u ono što mi radimo. Dobri su kao ekipa. Točno znaju što rade, igraju bez respekta. Uvijek se više vide ofenzivni igrači. Novi trener je napravio dobru, solidnu ekipu. Zaslužuju respekt, ali smo mi fokusirani na nas. Nadam se da ćemo u nedjelju vidjeti bitan pomak - zaključio je Leko.