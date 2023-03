Ispunjene sve želje – norma za OI u Parizu i SP, osobni rekord...

reprezentacija

Dalić objasnio Turcima: Imamo 3,5 milijuna ljudi, a treći smo na svijetu. A vas ima 85 milijuna

- To je odluka u sekundi. Razgovarao sam s Kramarićem, svjestan je da je imao bolja riješenja od onoga što je napravio. Nećemo od toga praviti dramu niti to želim. Riješili smo to, takve stvari se dogode. Idemo dalje kao momčad.