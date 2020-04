Igraju na sigurno: Nizozemci odgodili prvenstvo sve do lipnja

Nizozemska vlada produžila je trajanje mjera usmjerenih na borbu protiv širenja koronavirusa do 28. travnja, a to znači da će profesionalni nogomet u toj zemlji mirovati do 1. lipnja.

U utorak je nizozemski premijer Mark Rutte izjavio da su do 1. lipnja zabranjeni svi događaji na kojima se okuplja veći broj ljudi, te je pritom izričito spomenuo prvu i drugu nogometnu ligu.

Sada Nizozemski nogometni savez mora odlučiti što će biti sa ostatkom sezone. Osam kola prije kraja prvenstva na vrhu su Ajax i AZ Alkmaar sa 56 bodova, treći je Feyenoord sa 50, a četvrti je PSV Eindhoven sa 49 bodova.