Igor Štimac se osramotio protiv Nepala: Navijači traže njegovu smjenu, Savez mu vjeruje

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Igor Štimac posljednje dvije godine vodi Indiju no opasno mu se "klima stolica" jer u prijateljskoj utakmici uspio je remizirati sa slabašnim Nepalom (1:1).

Otkako je preuzeo Indiju, Štimac ju je vodio 16 puta i ostvario samo dvije pobjede, uz sedam poraza. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Indija je završila treća u skupini iza Katara i Omana pa tako ostala bez mogućnosti plasmana na veliko natjecanje.

Bez obzira na to, u Indijskom nogometnom savezu vjeruju hrvatskom stručnjaku pa su mu produžili ugovor do 2022., što navijači i dio medija nisu najbolje prihvatiti. A utakmica s Nepalom samo je potvrdila da imaju razloge biti nezadovoljni.

- Od taktike, izbora igrača i viđenog na travnjaku, sve ide u krivom smjeru - navode indijski mediji, između ostalog.

Is Indian Football actually moving forward together? From the team selection to the tactics, to the miserable performance on the pitch, everything suggests different.



If you're making Nepal look the better side, it's not some 'style of play'. There's something wrong going on. pic.twitter.com/dCDTCPRRL3