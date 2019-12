Igor Štimac opet kritičan: Guše se u lažima i bezidejnim lutanjima

U potrazi za spasiocem zvučnoga imena, logističkoj i stručnoj potpori glavnom treneru, te čovjekom s vizijom za razvoj Hajduka, predsjednik bijelih Marin Brbić okrenuo se Mariju Staniću (47).

Taj bivši vatreni, slavni nogometaš koji je među ostalim prošao i španjolsku (Sporting, Gijon), talijansku (Parma) i englesku Premijernu ligu (Chelsea), nakon završetka igračke karijere još nije obnašao profesionalnu funkciju u nogometu, a nogometna javnost prepoznala ga je kao britkog, ciničnog, duhovitog kritičara stanja u hrvatskom nogometu. U Hajduku očito ne smatraju da bi Staniću krimen bilo to što je nekad (1992./1993.) bio u Dinamu.

Kepčija radio u Dinamu

Kao ni njegovu budućem pomoćniku Ivanu Kepčiji (37), koji je u “zlatno” Mamićevo doba bio na istaknutoj funkciji u Dinamu. Kepčija je bio uspješan američki student, diplomirao je sociologiju na sveučilištu Holy Names, magistrirao na Saint Mary’s College of California, a zanat ispekao na poziciji zamjenika direktora Dinamove škole nogometa Romea Jozaka. Kepčija je čak bio i trener, vodio je američki nogometni klub San Ramon u Kaliforniji.

Posljednji sportski direktor s kojim je Hajduk osvojio naslov prvaka bio je 2005. godine Igor Štimac, a 2013., kada je Hajduk osvojio Hrvatski kup, mjesto sportskog direktora bilo je prazno jer je mjesec dana prije bio smijenjen Sergije Krešić.

Štimca smo pitali kako komentira dolazak svoga bivšega suigrača iz reprezentacije na čelo struke bijelih.

– Pozdravljam njegov dolazak i želim mu puno uspjeha – kazao je Štimac.

Što Hajduk dobiva sa Stanićem, koji nakon završetka karijere nije ništa radio u nogometu? Kako će ga prihvatiti Hajdukova publika? Je li s vama kontaktirao i pitao vas za savjet?

– Hajduk dobiva nadu u bolje sutra, čovjeka koji je samostalan i neovisan i koji, za razliku od prethodnika, nije tu radi plaće nego radi osobnog dokazivanja i velikog izazova. Hoće li ga prihvatiti i publika ovisit će o kvaliteti rada u formiranju momčadi koja bi trebala snažnije konkurirati Dinamu. Ako uspije rastjerati dobar dio aktualnog kadra te svojim vezama dovesti dva-tri klasna igrača i izboriti se za forsiranje Hajdukove mladosti, bit će mu sigurno pokazan palac gore. Nismo se čuli, ali vjerujem da ćemo popiti neku kavu, ako mu ne zabrane druženje s “neprijateljima Našega Hajduka” – nastavlja Štimac.

Je li Mario Stanić dobro rješenje za Hajduk u ovim okolnostima, kao veliko igračko ime i otporan na utjecaje sa strane? Ili mu je to što nije Splićanin i Dalmatinac otežavajuća okolnost?

– Mario je izuzetan karakter, iskren i prijatelj u punom smislu te riječi. Ovo nije idealno vrijeme za njega jer se klub guši u lažima i bezidejnim lutanjima već punih osam godina, a to što nije Splićanin i Dalmatinac može mu biti i prednost jer bude li “pravi”, onda će ga obožavati.

Dolazi li Tudor?

Znači li Stanićev dolazak ujedno i odlazak Burića i dolazak Tudora za trenera?

– Ne želim prejudicirati po tom pitanju, sigurno je jedino da ni Guardiola u ovakvom modelu (samo)upravljanja ne bi bio uspješniji od Burića – zaključio je Štimac.

Kad smo već kod Hajdukovih sportskih direktora, podsjetit ćemo vas na neka od posljednjih rješenja na toj poziciji. Posljednji šef struke Saša Bjelanović “trajao je” od svibnja 2018. do studenoga 2019., njegov prethodnik Mario Branco od lipnja 2016. do svibnja 2018., Šveđanin Jens Andersson samo četiri mjeseca, od lipnja do listopada 2013., a Sergije Krešić od kolovoza 2012. do travnja 2013. godine.

