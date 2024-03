Igor Štimac doživio epsku blamažu. Od ovoga će se proslavljeni vatreni teško oporaviti

Očekivale su se dvije lagane pobjede Indije protiv Afganistana. OK, reći ćete, nogometni su to "patuljci" u odnosu na Hrvatsku, europske divove, Brazil, Argentinu, pa i one nešto slabije reprezentacije. No, u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u kojoj su Katar, Kuvajt, Indija i Afganistan, ovi zadnji su, složit ćemo se, ujedno i najlošiji. Igor Štimac i Indija su nakon debakla na ovozimskom Azijskom kupu nastavili hod kroz kvalifikacije za nadolazeći Mundijal. Da bi prošli u izlučnu fazu kvalifikacija, trebaju biti na jednom od prva dva mjesta u skupini. U prva dva kola, Indija je najprije dobila na teškom gostovanju u Kuvajtu, a onda kod kuće izgubila od Katara, favorita za prvo mjesto.

OK, Katar je prvi, a očekivalo se da će Indija i Kuvajt odlučivati o drugom mjestu. Afganistan je nakon teških poraza u studenom od Katara (8:1) i Kuvajta (4:0) već bio prežaljen uoči dva dvoboja s Indijom ovoga ožujka. Očekivalo se dakle, da će Indija napucati gol-razliku, no dogodilo se suprotno. U prvom dvoboju, na gostovanju je prije pet dana bilo 0:0, a ovoga utorka Afganistan je u Indiji dobio s 2:1 i tako momčad Igora Štimca gurnuo jako daleko od plasmana u završni krug azijskih kvalifikacija za SP.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Afganistan, trenutno 158. reprezentacija svijeta po rang-ljestvici Fife ima i unutarnji problem. Čak 18 prvotimaca te reprezentacije štrajka, pa je ovu pobjedu u Indiji, na stadionu Indire Gandhi u Guwahatiju izborila rezervna postava Afganistana. Inače, Indija je povela golom Chhetrija iz jedanaesterca u 38. minuti, a preokret se dogodio u drugom poluvremenu. Akbari u 70. minuti zabija za 1:1, a na konačnih 1:2 postavio je Sharif iz još jednog kaznenog udarca u 88. minuti. Taj isti Sharif nema klub u kojem bi aktivno igrao već devet mjeseci, otkako je ljetos otišao iz indijskog kluba Churchill Brothers.

Indija će preostala dva kola kvalifikacija igrati u lipnju. Točnije, 6. lipnja igraju kod kuće s Kuvajtom, a pet dana kasnije u gostima kod Katara. Pitanje je hoće li Igor Štimac i tada biti na indijskoj klupi. Debakl na Azijskom kupu iz siječnja kada je u skupini ostao zadnji bez boda i postignutog gola, kao i ove posrtaje protiv Afganistana bit će mu teško opravdati.