Idemo Hrvati, pomozimo Rakitiću da pretekne Ronalda i Messija

Uefa je odabrala je 10 najboljih golova ove sezone Lige prvaka, a među izabranima je i naš Ivan Rakitić. Veznjak Barcelone nominiran je za gol koji je postigao u grupnoj fazi protiv Tottenhama. Vatreni je tada dočekao odbijenu loptu na 16 metara i od vratnice je zakucao u mrežu.

Za najljepši gol (Rakitićev, naravno) možete glasovati na Uefinoj službenoj stranici OVDJE.

🌠 Top 10 #UCL goals of 2018/19 🌠



The UEFA Technical Observers have chosen the top 10 goals of the UEFA Champions League season...



⚽️ Your favourite strike?