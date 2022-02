Hrvatski vaterpolisti stigli do pobjede nad Rusijom, a Vukičević kaže: Treba izvući pouke

Najbolji hrvatski vaterpolisti iščeprkali su pobjedu protiv Rusije u zagrebačkom dvoboju drugog kola Svjetske lige. Izabranici Ivice Tucka pobijedili su 11:9 (1:4, 4:4, 2:1, 4:0), ali do pobjede su došli tek u posljednjoj četvrtini koju su dobili s 4:0. Prije toga gosti su bili u stalnom vodstvu koje je na početku iznosilo 4:0, a poslije 6:3, pa i 9:5 početkom treće četvrtine.

Naši su vaterpolisti, naime, tek u završnici utakmice pronašli odgovor na ruski presing, a u obrani su napokon profunkcionirali, razbranio se i vratar Bijač te je na kraju proglašen i najboljim igračem utakmice (obrane: 7 od 11). A pogotke za našu vrstu postigli su: Fatović (3), Bukić (2), Burić (2), Benić, Lazić, Vukičević i Žuvela. pri čemu treba dodati da smo zapucali i dva (od četiri peterca).

U svakom slučaju ovom smo pobjedom osigurali prvo mjesto u našoj skupini D i prije posljednjeg kola u kojem će Rusija ugostiti Grčku, a bolji iz tog dvoboja bit će drugi u skupini. Osigurali smo tako i plasman na završni europski turnir Svjetske lige koji će se od 28. do 30. travnja održati u Budimpešti. Suparnik u četvrtfinalu bit će nam drugi iz skupine C a to će vjerojatno biti Italija koja je jučer uvjerljivo porazila Slovačku s 22:3.

- Imamo još puno detalja koje treba popraviti, no ovo je momčad koja se tek stvara, koja mora još puno učiti i zato su nam potrebne ovakve utakmice jer samo iz njih možemo stvoriti pravi sastav. Bitno je da smo imali dobru reakciju i da nismo izgubili glavu. Očekuju nas iznimno jake utakmice u Budimpešti kao dobra priprema za Svjetsko i Europsko prvenstvo - kazao je izbornik Tucak, a Ante Vukičević dodao je:

- Utakmica nije najbolje započela, ali momčad je mlada i još nismo uigrani. Bitno je da smo pokazali da smo bolji, ali treba izvući pouke iz prve dvije četvrtine koje nisu bile dobre.