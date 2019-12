Hrvatski trener dobio otkaz nakon poraza od Real Madrida

Španjolski košarkaški prvoligaš Baskonia otpustila je u petak hrvatskog trenera Velimira Perasovića nakon što je dan ranije u Euroligi pred svojom publikom doživjela poraz od Real Madrida 55-77.

"Klub i trener postigli su sporazum kojim se danas raskida ugovor. Baskonia želi zahvaliti Velimiru Perasoviću na radu i profesionalizmu te mu želi sreću na profesionalnom i privatnom terenu", naveo je u priopćenju klub iz baskijskog grada Vitorije.

Ondje je navedena i izjava 54-godišnjeg Perasovića.

"Hvala klubu što sam mogao raditi na mjestu koje će mi uvijek biti posebno. Publika nas je uvijek podržavala, onda kada su se stvari odvijale dobro kao i onda kada smo najviše trebali njenu podršku", poručio je Perasović.

"Razumijem da je ekipi potrebna promjena te joj od srca želim puno sreće, i da joj ide dobro", dodao je.

On je u studenom 2018. preuzeo vođenje Baskonije čiji je trener bio i od 2015. do 2016., kao i od 2005. do 2007. godine. Momčad je nakon trinaest prvenstvenih kola ostavio na šestom mjestu na tablici, sa sedam pobjeda i šest poraza. Baskonia u Euroligi zauzima 13 mjesto među 18 klubova, s omjerom šest pobjeda i devet poraza.

Perasovićevo mjesto će na idućoj utakmici u nedjelju protiv San Pablo Burgosa zauzeti njegov pomoćnik Josep María Berrocal koji je prošle sezone vodio madridski Estudiantes.