Hrvatski reprezentativac vlasnik je hotela u Međugorju: Malo nas je poremetila ruska invazija

Marin Šego (37) vratio se u hrvatsku rukometnu reprezentaciju nakon što je propustio nastup na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj 2022. godine. Doduše, zvao ga je izbornik Hrvoje Horvat i za taj turnir, no Marin se kao i brojni drugi naši rukometaši razbolio, imao je COVID-19. No to je sada iza njega i spreman očekuje susrete protiv Finske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Lijepe uspomene na Kielce

– Dobar sam. U posljednje vrijeme puno branim u Montpellieru. Nisam branio samo na uzvratnoj utakmici protiv Porta u susretu osmine finala Lige prvaka. Što se tiče kluba, sve ide po planu, čak i bolje nego što sam mislio. U drugom dijelu imamo gotovo sve skupine. Sada nas čeka Kielce u četvrtfinalu. Igramo protiv kluba u kojem sam branio dvije sezone i u obje sezone s poljskom momčadi otišao sam na završni turnir Lige prvaka. Jednom smo i osvojili trofej. Inače, Montpellier ima dobar međusobni skor s poljskim sastavom. Imamo za sada tri ozlijeđena igrača, ali tako nam je već cijelu sezonu. Nikad nismo kompletni – rekao je Šego.

Izgleda da vam je ovo posljednja sezona u Ligi prvaka?

– I meni se čini. Naime, sljedeće sezone branit ću za njemački Göppingen, a oni su daleko od nastupa u elitnom rukometnom natjecanju. Možda sljedeće sezone čak neću braniti ni u jednom europskom kupu. Doduše, klub u kojem igraju naši Josip Šarac i Krešimir Kozina još se bori za mjesto u Europi. U ligi ima još dosta utakmica te je sve moguće. Napunio sam 37 godina i potpisao ugovor na dvije godine, mislim da mi je ova sezona doista oproštaj od Lige prvaka. I zato mi je želja da s Montpellierom još jednom zaigram u Kölnu, na završnom turniru – govori Šego.

Göppingen će biti deveti klub u kojem je Šego branio. Počeo je u Izviđaču iz Ljubuškog, pa je branio za Zrinjski, Perutninu PIPO IPC, CO Zagreb, Wisłu, Kielce, Szeged, Montpellier..

– Opet selidba. Ali, kako sam stariji, imam sve manje stvari za seliti pa mi to neće biti preveliki problem. Kad su me pitali treba li mi kamion za selidbu, rekao sam da ne treba.

S vama ide i motor?

– Ne, on je u Međugorju. Čeka da dođem kad uhvatim slobodno vrijeme.

A štapovi za pecanje?

– Nisam siguran da u blizi Göppingena ima nekakvu jezero ili rijeke gdje bih mogao pecati. Ali avionom sam začas iz Stuttgarta u Splitu. Tako da ću svaki slobodni trenutak iskoristiti da odem u naše krajeve – dodao je Šego.

Hoće li ovog ljeta biti posla u hotelijerstvu?

– Moj hotel će raditi sigurno bolje nego u prijašnjim godinama kada je pandemija bila na vrhuncu. Doduše, malo nas je poremetila ova invazija Rusije na Ukrajinu, ali mislim da će sezona biti više nego dobra – razmišlja Šego.

Najviše će faliti Musa

Kako će biti danas u Finskoj?

– Malo smo se dotaknuli Finske kad smo bili na pripremama u Varaždinu. Gledali smo snimku utakmice njihove reprezentacije. Koliko sam primijetio, imaju nezgodna krila koja zabijaju pogotke iz malih kutova. Imaju nezgodnog lijevog vanjskog pucača. U svakom slučaju nisu kvalitetom na našoj razini. Mi smo favoriti, ali to moramo dokazati na parketu – rekao je Marin.

Poznajete li ijednog finskog rukometaša?

– Ne znam, ne mogu se sjetiti da poznajem nekog njihova rukometaša.

Jeste li ikad bili u Finskoj?

– Ne, ovo mi je prvi put – rekao je naš vratar.

Tko će vam u susretima protiv Finske najviše nedostajati od ozlijeđenih igrača?

– Uh, ima ih dosta kojih nema. Možda Musa u obrani. Ali tu ništa ne možemo. Ovi koji su tu morat će dati sto posto. Vjerujem da će izbornik dobro posložiti obranu koja neće dozvoljavati lagane pogotke domaćina. Nemamo vremena za neka velika uigravanja s novim igračima u obrani. Do utakmice smo imali tek dva treninga.

Velika vam je želja braniti na Olimpijskim igrama?

– Istina. Propustio sam Igre u Tokiju, svi znamo kako su završile one kvalifikacije u Montpellieru kada je Francuska neočekivano izgubila od Portugala.

Idealan oproštaj od karijere bio bi nastup na Svjetskom prvenstvu 2025. godine Hrvatskoj?

– Uh, daleko je to – zaključio je Šego.

