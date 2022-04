Hrvatski reprezentativac se srušio nakon duela, odmah je potekla krv, evo što je bilo

Dinamo iz Moskve je nakon penala 5:4 (1:1) izbacio drugoligaša Baltiku i izborio polufinale Ruskog kupa. Klub je to bivšeg igrača zagrebačkog Dinama, Nikole More, ali on nije u potpunosti slavio. Naime, na utakmici je već u 33. minuti morao biti zamijenjen.

Moro je nastradao je u jednom zračnom duelu i scena nije bila niti malo ugodna. Srećom, naš je reprezentativac ubrzo bio na nogama, ali krv je i dalje tekla. Razderao je usnicu te mu je slomljen zub.

Ranu su mu odmah nakon utakmice zašili klupski liječnici.

Inače, Nikola je ove sezone odigrao 28 utakmica i zabio dva gola u moskovskom gigantu. Priliku mu je stoga dao i Zlatko Dalić , a debi za hrvatsku reprezentaciju je imao u ožujku u prijateljskoj utakmici protiv Bugarske (2-1)

