Hrvatski reprezentativac morao bježati zbog sumnje da je postavljena bomba!

Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović morao je u noći s petka na subotu hitno napustiti dvoranu Vivint Smart jer je neposredno nakon završetka utakmice osiguranje posumnjalo da je netko postavio bombu.

Do drame je došlo nakon što je policijski pas počeo njuškati jednu kutiju ostavljenu nadomak restorana El Chubasco u sklopu arene, ali se ispostavilo da je četveronogi službenik, srećom, pogriješio pri procjeni.

Zgrada je iz mjera predostrožnosti evakuirana, a policija je kasnije u svom izvješću potvrdila da je u pitanju bila tek kutija s cipelama.

A photo of the bomb squad officers near the box, very blurry because taken from about half a block away, the closest they’ll let us get. pic.twitter.com/6XP5rcISMk