Pogledajte tko je u formi od hrvatskih protivnika na SP-u; Belgije, Kanade i Maroka

Još samo 36 dana ostalo je do prvog testa za hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru, utakmice prvog kola grupne faze protiv reprezentacije Maroka. Taj 23. studenog doći će vrlo brzo pa se može zaključiti da je i trenutačna forma nogometaša izrazito relevantna jer će u svojim klubovima odigrati još maksimalno pet-šest utakmica do početka SP-a. Već znamo da su hrvatski nogometaši generalno u dobroj formi, posebice najvažniji naši pojedinci poput Luke Modrića i Ivana Perišića, no idemo provjeriti koji su igrači u formi iz reprezentacija protiv kojih će Hrvatska nastupiti u skupini D, Maroka, Kanade i Belgije.

Kanađani u Bruggeu

Nije pretjerano iznenađenje da je najbolji marokanski nogometaš ove sezone u klupskom nogometu i njihova najveća zvijezda, Achraf Hakimi. Mladi 23-godišnji desni bek PSG-a uz svoju nevjerojatnu brzinu i fizičku spremu sjajno djeluje na obje strane terena ove sezone; u napadu se odlično nadopunjava s trojcem Mbappé – Neymar – Messi te je nerijetko četvrti sudionik u njihovim akcijama, a prema nazad je ključan faktor pariške obrane pri branjenju kontranapada. U Maroku ima nešto ofenzivniju i slobodniju ulogu pa bi trebao biti od velike opasnosti za sve suparnike.

Budući da povratničke zvijezde poput Ziyecha i Mazraouija (koje su Vahu koštale izborničkog mjesta) nisu u naročitoj formi, valja istaknuti jednog pojedinca čijem je povratku sjajnoj formi pomogao Hrvat. Ofenzivni, po potrebi i centralni veznjak Amine Harit u preporođenom Marseilleu kod Igora Tudora igra fantastično. Dobio je povjerenje ispred Dimitrija Payeta, a posebice je to povjerenje isplatio u Ligi prvaka s pogotkom i tri asistencije u četiri nastupa. Riječ je o nogometašu koji nema posebno istaknutu jednu kvalitetu, već je u svim područjima igre podjednako dobar.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group D - Olympique de Marseille v Sporting CP - Orange Velodrome, Marseille, France - October 4, 2022 Olympique de Marseille's Amine Harit celebrates scoring their second goal REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS

Prelazimo na idućeg hrvatskog suparnika, Kanadu (27. studenog), ali ostajemo u francuskoj Ligue 1. Unatoč činjenici da je prvak iz 2021. godine Lille iznimno slabo ušao u sezonu (kaskaju za PSG-om 10 bodova), prvo mjesto ligaške ljestvice strijelaca u ovom trenutku s Neymarom dijeli Lilleov napadač, 22-godišnji Kanađanin Jonathan David, koji već tri sezone kontinuirano pruža fantastične partije u francuskom klubu. U protekle dvije sezone (13 pa 19) David je "utrpao" već 32 pogotka, a ne samo da je u vrhunskoj formi u dresu Lillea nego i u dresu kanadske reprezentacije, gdje ima sjajnu statistiku od 20 pogodaka iz 30 nastupa.

Vrlo vjerojatno ne treba ni isticati da je u sjajnoj formi lijevi bek Bayerna i najveća kanadska zvijezda Alphonso Davies, ali kod njega je važno istaknuti da u dresu reprezentacije igra "desetku" iza dva napadača i pretvara se u jednog potpuno drugog igrača u odnosu na ono što gledamo u Bundesligi. Sigurno treba istaknuti i ofenzivni dvojac Cylea Larina i Tajona Buchanana, koji su u dresu Club Bruggea dio najvećeg pozitivnog iznenađenja u Ligi prvaka. Podsjetimo, Brugge je prvi u skupini s Atletico Madridom, Portom i Bayerom, i to bez poraza i bez primljenog pogotka.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - October 8, 2022 Bayern Munich's Alphonso Davies in action with Borussia Dortmund's Julian Brandt REUTERS/Leon Kuegeler DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: LEON KUEGELER/REUTERS

Najmanje misterija ostaje nam kod reprezentacije Belgije, za koju svi znamo da posjeduje jednog od najboljih veznih igrača svijeta u ovom trenutku Kevina de Bruynea, koji je već ove sezone naslagao suludih 11 asistencija u 13 odigranih utakmica. S ovom brojkom u nekim bi ligama i na kraju godine osvojio naslov najboljeg asistenta, a on je te brojke već upisao do sredine listopada. Bit će zanimljivo vidjeti dvoboj sredine terena između de Bruynea i Luke Modrića, a po mnogima su to dva najbolja vezna igrača svijeta u ovom trenutku.

Eksplozija Onane

Belgija još uvijek ima jednu te istu obranu s Alderweireldom i Vertonghenom, koji su se vratili u domaću ligu (Antwerp/Anderlecht) i nisu ni pola onih vrhunskih stopera iz Tottenhama. Roberto Martinez uporno ignorira sve bolje pojedince poput Theatea (Rennes) i Faesa (Leicester) te i dalje vjeruje senatorima. No zato nije mogao ignorirati mladog pojedinca u veznom redu jer je 21-godišnji Amadou Onana nakon briljantnog početka sezone u Evertonu odmah prigrlio mjesto reprezentativnog startera. Što se tiče ofenzivaca, dok se Romelu Lukaku, Eden Hazard i Michy Batshuayi traže, najbolji belgijski ofenzivni igrač ove sezone je Leandro Trossard, koji briljira u Brightonu, posebice u 3:3 susretu protiv Liverpoola na Anfieldu, gdje je upisao povijesni hat-trick.

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru