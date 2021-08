EUROVOLLEY 2021

Hrvatski izbornik uoči ključnih utakmica: Cijelo ljeto se pripremamo za ovo!

- Do sada, u ovoj grupnoj fazi, odradili smo već tri utakmice zaista jako dobro. Kako se natjecanje bliži kraju, ekipe su sve jače te su utakmice sve zahtjevnije, no mislim da mi to dobro i uspješno odrađujemo.